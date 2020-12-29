ТОП-7 самых «популярных» детских травм зимой — врач-травматолог

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Вечканова Елена
Активные снежные развлечения только увеличивают степень риска получения травм детьми. По мнению врача-травматолога Ильи Зеленкина, среди них значительное место занимают привычные ушибы, вывихи, растяжения и, к сожалению, переломы. В целом специалист выделяет ТОП-7 типичных "зимних" травм, пишет pravmir.
Дети очень увлекаются и не замечают рисков получить травму. Фото из открытых источников
1. Удар головой. Место — каток (официальный и "домашний"), скользкий тротуар и тому подобное. Обычно ребенок падает навзничь, рискуя сильно приложиться макушкой о лед. Такой инцидент может закончиться по-разному: от обычной шишки до серьезного сотрясения мозга.
2. Переломы ног. Такое несчастье в основном преследует юных лыжников и конькобежцев. Как правило, страдают кости выше уровня обуви.
3. Компрессионные переломы. При них страдает спина или грудная клетка. Чаще всего риск получить "компрессийку" выше у тех детей, которые играют в толпе. Особенно, когда речь идет о массовом спуске с горки. Подобный перелом происходит при сильном ударе в спину, после чего ребенок резко сгибается.
4. Обморожение. Самая незащищенная от таких травм категория детей — младшенькие. У малышей есть проблемы с терморегуляцией организма, так что от холода кровообращение может быстро нарушиться. В основном мороз "щиплет" детей за пальцы, щеки или нос. Следите, чтобы ребенок был достаточно тепло одет, даже при небольших минусовых температурах. Холод в сочетании с ветром и повышенной влажностью могут стать причиной обморожения.
5. Пищевые отравления. Здесь все просто — дети часто пробуют снег или сосульки на вкус. Кто-то — просто чтобы попробовать, кто-то — чтобы быстро утолить жажду. Впрочем, из-за загрязнения окружающей среды этого делать не следует.
6. Прилипания к металлическим поверхностям. Помните шутку о "назло маме качели оближу"? Она остается актуальным и для нынешних детей. И кроме качелей они могут найти металл в самых разных местах. Причем от прилипания страдают не только язык или губы; можно прилипнуть, прикоснувшись к железу на морозе мокрой ладонью.
7. Офтмальмологические травмы. Иногда дети "пробуют" снег не только ртом, но и глазами. Редко кто из малышей проживает детство без снежки в глазу. А такой удар может стать причиной контузии глаза или повреждения сетчатки.
По мнению Ильи Зеленкина, ни в коем случае нельзя замалчивать травму, ее причину или последствия. Детские кости очень хрупкие и ломаются иначе, чем у взрослых. Поэтому врачам часто бывает трудно поставить маленькому пациенту правильный диагноз сразу.
Зеленкин настаивает: если родители подозревают, что ребенок на самом деле получил более серьезную травму, чем говорит, стоит обязательно обратиться к врачу. Легкий ушиб же специалист рекомендует облегчить приложением холода — не более, чем на 10 минут, с периодичностью в полчаса.
Также на портале "Комментарии" можно узнать, как лучше устроить поездку с детьми на разных видах транспорта.
Кроме того, издание сообщало об опасности детского крема для взрослых.
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