ТОП-7 самых «популярных» детских травм зимой — врач-травматолог

Активные снежные развлечения только увеличивают степень риска получения травм детьми. По мнению врача-травматолога Ильи Зеленкина, среди них значительное место занимают привычные ушибы, вывихи, растяжения и, к сожалению, переломы. В целом специалист выделяет ТОП-7 типичных "зимних" травм, пишет pravmir.

Дети очень увлекаются и не замечают рисков получить травму. Фото из открытых источников

1. Удар головой. Место — каток (официальный и "домашний"), скользкий тротуар и тому подобное. Обычно ребенок падает навзничь, рискуя сильно приложиться макушкой о лед. Такой инцидент может закончиться по-разному: от обычной шишки до серьезного сотрясения мозга.

2. Переломы ног. Такое несчастье в основном преследует юных лыжников и конькобежцев. Как правило, страдают кости выше уровня обуви.

3. Компрессионные переломы. При них страдает спина или грудная клетка. Чаще всего риск получить "компрессийку" выше у тех детей, которые играют в толпе. Особенно, когда речь идет о массовом спуске с горки. Подобный перелом происходит при сильном ударе в спину, после чего ребенок резко сгибается.

4. Обморожение. Самая незащищенная от таких травм категория детей — младшенькие. У малышей есть проблемы с терморегуляцией организма, так что от холода кровообращение может быстро нарушиться. В основном мороз "щиплет" детей за пальцы, щеки или нос. Следите, чтобы ребенок был достаточно тепло одет, даже при небольших минусовых температурах. Холод в сочетании с ветром и повышенной влажностью могут стать причиной обморожения.

5. Пищевые отравления. Здесь все просто — дети часто пробуют снег или сосульки на вкус. Кто-то — просто чтобы попробовать, кто-то — чтобы быстро утолить жажду. Впрочем, из-за загрязнения окружающей среды этого делать не следует.

6. Прилипания к металлическим поверхностям. Помните шутку о "назло маме качели оближу"? Она остается актуальным и для нынешних детей. И кроме качелей они могут найти металл в самых разных местах. Причем от прилипания страдают не только язык или губы; можно прилипнуть, прикоснувшись к железу на морозе мокрой ладонью.

7. Офтмальмологические травмы. Иногда дети "пробуют" снег не только ртом, но и глазами. Редко кто из малышей проживает детство без снежки в глазу. А такой удар может стать причиной контузии глаза или повреждения сетчатки.

По мнению Ильи Зеленкина, ни в коем случае нельзя замалчивать травму, ее причину или последствия. Детские кости очень хрупкие и ломаются иначе, чем у взрослых. Поэтому врачам часто бывает трудно поставить маленькому пациенту правильный диагноз сразу.

" Чем младше ребенок, тем труднее отличить ушиб от перелома, потому что кости у детей до пяти лет достаточно эластичные и имеют губчатую структуру, они как бы сминаются при падении. [...] Д етские травмы опасны в первую очередь повреждениями зон роста, которые находятся в области суставов и которые дают рост костной ткани, то есть, соответственно, за счет них ребенок растет. Как правило, даже незначительные повреждения могут привести к закрытию этой зоны, и кости могут перестать расти, что приведет к укорочению конечностей ", — пояснил травматолог.

Зеленкин настаивает: если родители подозревают, что ребенок на самом деле получил более серьезную травму, чем говорит, стоит обязательно обратиться к врачу. Легкий ушиб же специалист рекомендует облегчить приложением холода — не более, чем на 10 минут, с периодичностью в полчаса.

Также на портале "Комментарии" можно узнать, как лучше устроить поездку с детьми на разных видах транспорта.

Кроме того, издание сообщало об опасности детского крема для взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!