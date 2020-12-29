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Путешествие с детьми на машине, самолете, автобусе и поезде

Семейное путешествие с детьми иногда связано с длинными поездками на машине, самолете, автобусе или поезде, или на всех видах транспорта. Наши практические советы помогут вам снизить стресс от совместных поездок с детьми

сегодня, 09:54
Автор:

Седлецкая Татьяна


Путешествие с детьми на машине, самолете, автобусе и поезде

Фото: proffessional.ru

Путешествие с детьми на машине

Обязательно возьмите с собой необходимые для вас и малыша вещи и закуски, например, фрукты, бутылки с водой, салфетки и игрушки.  Для длительных автомобильных поездок планируйте регулярные остановки, чтобы каждый мог выбраться из машины и размять мышцы. Это также касается и маленьких детей, которые с удовольствием будут бегать на свежем воздухе.

Путешествие с детьми на самолете

Путешествие на самолете может быть интересным и увлекательным для детей. Но это также может обернуться стрессом для родителей. Вот несколько советов для того, чтобы сделать путешествие на самолете максимально менее напряженным.

Планирование полета

При бронировании билетов на самолет, обратите свое внимание на:

- предварительный заказ детского питания;

- получение коляски в аэропорту

- просмотр расположения сидений, например, вам может быть проще сидеть возле прохода, чтобы ваш ребенок мог быстро добраться до туалета, если ему нужно;

- получить помощь от сотрудника в аэропорту (некоторые авиакомпании предоставляют помощь, если вы путешествуете с детьми самостоятельно или у вашего ребенка есть особые потребности).

Путешествие с детьми на автобусе или поезде

При бронировании билетов на автобус или поезд обратите свое внимание на:

- можете ли вы забронировать места, которые предлагают больше места для мамы с младенцем или детей;

- где автобус или поезд останавливаются, на какой промежуток времени;

- какую еду вы можете взять с собой;

- может ли сотрудник помочь вам на станции (вы можете получить помощь, если вы путешествуете с детьми самостоятельно или у вашего ребенка особые потребности);

- как и в случае с поездкой на автомобиле или самолете, может быть хорошей идеей взять с собой дополнительные закуски, а также игрушки и книги или планшет, чтобы развлечь вашего ребенка.


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