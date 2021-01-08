Стили материнства: а какая мама вы?

Пять самых распространенных образов современной мамы, среди которых вы обязательно узнаете себя.

Бизнес-мама. Фото: GettyImages

Мама — модница



Выделяется среди других мам, начиная новыми замшевыми ботиночками и до кончиков французского маникюра. Она подкована в соответствии с трендовыми течениями и цветовой палитрой, тем самым ее ребенок – незаменимый аксессуар в повседневной жизни. Вы можете легко узнать модницу в парке по дизайнерской коляске и спортивному костюму от Louis Vuitton.

Почему вам нужна подруга "мама – модница": она может помочь вам подобрать "убийственный" наряд для вашего юбилея или собеседования, пройтись вместе по магазинам в поисках соблазнительного белья для вашей следующей супружеской даты.

Мама – online



Эта новая порода мамы, которая любит свою роль материнства так сильно, что хочет поделиться своим опытом с миром. Прислушайтесь и вы сможете расслышать методичные постукивания ее пальчиков по клавиатуре. Вы можете быть уверены, что пост о рождении маленькой радости появился на ее страничке менее чем через 48 часов после родов. Мама — online все время пишет, дает советы, выражает поддержку и имеет немалое число подписчиков и последователей.

Почему вам нужна подруга "Мама – online": в блоге такой мамы может найтись немало полезной информации для вас и, к тому же, она круглосуточно в сети, чтобы ответить на любой вопрос о материнстве.

Фитнес-мама



Она не теряет времени даром и до сих пор помнит свою тренировку, во время которой у нее отошли воды. Для этой мамы фитнес и питание идут рука об руку с материнством, которое не является причиной для приостановки тренировок. Она делает плечевые подъемы и управляет рядом быстрых приседаний, пытаясь успокоить колики ребенка. Когда мама устает, она включает йогу на DVD, чтобы убедиться, что ее день начинается или заканчивается на гибкой основе.

Почему вам нужна подруга "фитнес – мама": она всегда готова стать вашим личным тренером и мотиватором.

Эко-мама

Ее дети играют с такими игрушками, как камушки и ракушки, деревянные конструкторы и куклы бабушкиного детства. Она пакует детям закуски в школу в бумажные пакеты и говорит, чтобы те принесли домой пустые коробки от сока, из которых они вместе смастерят корабль. У нее много зелени в вазонах и минимум косметики.

Почему вам нужна подруга "эко-мама": у нее всегда есть недорогие идеи для переработки старых вещей в новые игрушки для ребенка.

Бизнес – мама



Она обнаруживает способ заработать деньги, даже будучи в декрете. После того как малыш вырастает из первых вещей и игрушек, она создает свой собственный виртуальный бутик на eBay. Некоторые бизнес — мамы после родов сразу возвращаются на свое место работы, другие выбирают работу на дому, или в них просыпается скрытый талант.

Зачем вам нужна подруга "бизнес-мама": у нее всегда есть идея, как собрать пожертвования для школы, которой она с радостью поделится.

Все еще считаете, что идеальной мамы не существует? Ранее "Комментарии" писали о секретах хорошего родителя, которые приблизят вас к идеалу.

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