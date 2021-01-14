Как помочь детям улучшить оценки в школе

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Седлецкая Татьяна
В большинстве случаев исправить ситуацию с учебой легче, чем вам может казаться. Три наиболее распространенных и эффективных способа, с помощью которых родители могут помочь своим детям сделать учебу в школе более продуктивной.
Ученики в классе. Фото: vseosvita.ua
Навыки обучения и организации
В более чем 80% учеников, которые получают неудовлетворительные оценки,
отсутствует надлежащая и последовательная организация и навыки обучения, что и
является главным виновником. Родители могут использовать много ресурсов, чтобы
научить своего ребенка этим важным навыкам. Последовательность является ключом
и, как любой человек, дети склонны к случайным всплескам "забывчивости",
поэтому всегда необходимо контролировать ребенка и при необходимости исправить,
напомнить и направить его в нужное русло.
Школьный обзор и ежедневное домашнее
задание
Обзор школьных уроков и домашних заданий с ребенком каждый день после школы
является одним из наиболее эффективных и действенных методов, чтобы помочь
закрепить то, что ребенок узнал и выучил, в тот же день. Присядьте с вашим
ребенком и поговорите о школьных занятиях в течение всего лишь 15 — 20 минут
после школы. Ребенок может закрепить
знания, полученные в классе, ведь такой метод гарантирует завершение любого
домашнего задания, назначенного в этот день, и обеспечит четкое представление
пройденного материала, а также поможет заполнить какие-либо учебные пробелы.
Практика домашних заданий
В то время как ваш ребенок может думать, что он понимает материал, который был изложен в школе в этот день, он также может обнаружить, что на практике что-то было упущено. Домашнее занятие совместно с ребенком поможет улучшить родительское общение и будет держать вас в курсе всех школьных событий. Помните, что практика является цементом, который заполняет промежутки и закрепляет выученное и пройденное.
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позавидует любой стартапер.
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