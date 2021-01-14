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Как помочь детям улучшить оценки в школе

Эффективные стратегии, которые помогут повысить успеваемость и навыки ребенка

сегодня, 15:35
Автор:

Седлецкая Татьяна

В большинстве случаев исправить ситуацию с учебой легче, чем вам может казаться. Три наиболее распространенных и эффективных способа, с помощью которых родители могут помочь своим детям сделать учебу в школе более продуктивной. 

Как помочь детям улучшить оценки в школе

Ученики в классе. Фото: vseosvita.ua

Навыки обучения и организации

В более чем 80% учеников, которые получают неудовлетворительные оценки, отсутствует надлежащая и последовательная организация и навыки обучения, что и является главным виновником. Родители могут использовать много ресурсов, чтобы научить своего ребенка этим важным навыкам. Последовательность является ключом и, как любой человек, дети склонны к случайным всплескам "забывчивости", поэтому всегда необходимо контролировать ребенка и при необходимости исправить, напомнить и направить его в нужное русло.

Школьный обзор и ежедневное домашнее задание

Обзор школьных уроков и домашних заданий с ребенком каждый день после школы является одним из наиболее эффективных и действенных методов, чтобы помочь закрепить то, что ребенок узнал и выучил, в тот же день. Присядьте с вашим ребенком и поговорите о школьных занятиях в течение всего лишь 15 — 20 минут после школы. Ребенок  может закрепить знания, полученные в классе, ведь такой метод гарантирует завершение любого домашнего задания, назначенного в этот день, и обеспечит четкое представление пройденного материала, а также поможет заполнить какие-либо учебные пробелы.

Практика домашних заданий

В то время как ваш ребенок может думать, что он понимает материал, который был изложен в школе в этот день, он также может обнаружить, что на практике что-то было упущено. Домашнее занятие совместно с ребенком поможет улучшить родительское общение и будет держать вас в курсе всех школьных событий. Помните, что практика является цементом, который заполняет промежутки и закрепляет выученное и пройденное.

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Источник: https://www.parents.com/
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