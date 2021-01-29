Секреты воспитания энергичного малыша

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Седлецкая Татьяна
У каждого малыша много дел: они взбираются, прыгают и
бросают вещи, но ребенок с высоким уровнем энергии — тот, кто может добраться
до самой верхушки холодильника!
Активные дети. Фото: jv.ru
Все малыши говорят "нет", но отказ становится все громче
и чаще, а истерики дольше и интенсивнее, когда речь идет об энергичном малыше.
У родителей есть несколько способов уменьшить ежедневный бунт ребенка и научить
его самоконтролю.
Расскажите
ребенку, что будет дальше
Все малыши начинают беспокоиться, когда не могут
предсказать дальнейшие события. Когда пришло время покинуть детскую площадку, а
ваш 2-летний сын бросился на землю, вопя – это происходит потому, что малыш не
уверен в том, что будет дальше. Расскажите ребенку подробно: "Мы вместе пойдем в машину, и
поедем прямо домой, встретим там твою сестру и бабушку, и попросим спагетти на
обед".
Будьте
четкими и последовательными
Для энергичных и активных детей необходима безопасность и
последовательность четких правил, поэтому важно установить лимиты. Если время
сна наступает всегда после обеда, а ваш ребенок бегает и прыгает, будьте тверды
в своем решении уложить его спать.
Создайте
среду "да"
"Я сам!" — любимые слова вашего ребенка. Позвольте малышу
пролить свой сок, когда он хочет пить из стакана самостоятельно, использовать
вилку за ужином и надеть собственную обувь. Даже если все немного грязнее и
занимает немного больше времени, его возрастающая независимость и
сотрудничество с вами этого стоят.
Установите
реалистичные ожидания
Многие ежедневные действия взрослые принимают как должное
— выходить из дома, в машину и из нее, в детский сад, в магазин, домой снова,
ложиться спать – но для энергичного малыша это особенно тяжело, потому что эму
необходимо дополнительное время, чтобы сфокусироваться.
Берегите
себя
Признайте, что вам нужно больше времени для себя, и дом
не должен каждый день выглядеть идеально, а обеды не должны быть ресторанными
блюдами. Если уже полночь, и вы измотаны — оставьте посуду в раковине.
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