Секреты воспитания энергичного малыша

У каждого малыша много дел: они взбираются, прыгают и бросают вещи, но ребенок с высоким уровнем энергии — тот, кто может добраться до самой верхушки холодильника!

Активные дети. Фото: jv.ru

Все малыши говорят "нет", но отказ становится все громче и чаще, а истерики дольше и интенсивнее, когда речь идет об энергичном малыше. У родителей есть несколько способов уменьшить ежедневный бунт ребенка и научить его самоконтролю.

Расскажите ребенку, что будет дальше

Все малыши начинают беспокоиться, когда не могут предсказать дальнейшие события. Когда пришло время покинуть детскую площадку, а ваш 2-летний сын бросился на землю, вопя – это происходит потому, что малыш не уверен в том, что будет дальше. Расскажите ребенку подробно: "Мы вместе пойдем в машину, и поедем прямо домой, встретим там твою сестру и бабушку, и попросим спагетти на обед".

Будьте четкими и последовательными

Для энергичных и активных детей необходима безопасность и последовательность четких правил, поэтому важно установить лимиты. Если время сна наступает всегда после обеда, а ваш ребенок бегает и прыгает, будьте тверды в своем решении уложить его спать.

Создайте среду "да"

"Я сам!" — любимые слова вашего ребенка. Позвольте малышу пролить свой сок, когда он хочет пить из стакана самостоятельно, использовать вилку за ужином и надеть собственную обувь. Даже если все немного грязнее и занимает немного больше времени, его возрастающая независимость и сотрудничество с вами этого стоят.

Установите реалистичные ожидания

Многие ежедневные действия взрослые принимают как должное — выходить из дома, в машину и из нее, в детский сад, в магазин, домой снова, ложиться спать – но для энергичного малыша это особенно тяжело, потому что эму необходимо дополнительное время, чтобы сфокусироваться.

Берегите себя

Признайте, что вам нужно больше времени для себя, и дом не должен каждый день выглядеть идеально, а обеды не должны быть ресторанными блюдами. Если уже полночь, и вы измотаны — оставьте посуду в раковине.

Ранее "Комментарии" писали о том, как подготовить ребенка к вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!