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Главная Новости Досуг дети Прививка без страха и слез: эксперты поделились секретами, как подготовить ребенка к вакцинации
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Прививка без страха и слез: эксперты поделились секретами, как подготовить ребенка к вакцинации

Врачи дают родителям несколько хороших советов, чтобы поддержать своих детей до, во время и после уколов

сегодня, 15:09
Автор:

Седлецкая Татьяна

Здоровые дети должны получить прививки от 14 болезней к 2 годам, наряду с ежегодной прививкой против гриппа.

Прививка без страха и слез: эксперты поделились секретами, как подготовить ребенка к вакцинации

Вакцинация ребенка. Фото: shutterstock

Следствием боязни вакцинации становится не только психологический дискомфорт у самого ребенка и его родителей. У людей также могут наблюдаться реакции на прививку, которые не связаны с вакциной, а со страхом перед инъекцией, а именно:

- обморок: встречается среди детей старшего возраста и у взрослых;

- гипервентиляция: тревожное состояние может вызвать головокружение, онемение на лице и в конечностях

- рвота: может быть следствием тревожного состояния у детей младшего возраста.

- также может возникнуть задержка дыхания, которая приводит к кратковременной потери сознания;

- судороги: в редких случаях реакция тревожности в связи с уколом может вызвать судороги.

Как подготовить ребенка к прививке?

Прежде чем посетить кабинет врача:

Прочитайте информацию о вакцине из надежных источников и запишите вопросы, которые хотите задать медицинскому работнику.

Возьмите с собой любимую игрушку или книгу ребенка, одеяло, которым обычно укрывается ваш малыш, чтобы успокоить его.

Помогите детям старшего возраста понять, что вакцинация — это хорошо. Не пугайте ребенка уколами, не говорите: "если будешь плохо себя вести, я тебя отведу к медсестре, и она сделает тебе укол". Вместо этого постоянно напоминайте ребенку, что прививки помогают ему не болеть.

Попробуйте сделать следующее, чтобы ребенок легче перенес укол:

- отвлеките внимание и успокойте ребенка, прижав его к себе, спойте песенку или поговорите ласковым голосом;

- улыбайтесь, смотрите ребенку в глаза. Дайте малышу понять, что все будет хорошо;

- успокойте ребенка, дав ему любимую игрушку, или почитайте книгу. Привычное одеяло или покрывало также поможет ребенку успокоиться;

- если возможно, посадите ребенка себе на колени и крепко обнимите.

Для детей старшего возраста:

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов вместе с ребенком, чтобы помочь ему "выдохнуть" боль;

- покажите ребенку что-нибудь интересное в комнате, чтобы отвлечь внимание;

- расскажите или прочитайте ему что-нибудь;

- поддержите ребенка, если он плачет. Никогда не ругайте ребенка за то, что он "не смелый".

Ранее "Комментарии" писали, какие прививки необходимы беременным женщинам, мамам, папам и другим взрослым.


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Источник: https://www.parents.com/
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