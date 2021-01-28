Прививка без страха и слез: эксперты поделились секретами, как подготовить ребенка к вакцинации

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Седлецкая Татьяна
Здоровые дети должны получить прививки от 14 болезней к 2
годам, наряду с ежегодной прививкой против гриппа.
Вакцинация ребенка. Фото: shutterstock
Следствием боязни вакцинации становится не только
психологический дискомфорт у самого ребенка и его родителей. У людей также могут
наблюдаться реакции на прививку, которые не связаны с вакциной, а со страхом
перед инъекцией, а именно:
- обморок: встречается среди детей старшего возраста и у взрослых;
- гипервентиляция: тревожное состояние может вызвать
головокружение, онемение на лице и в конечностях
- рвота: может быть следствием тревожного состояния у
детей младшего возраста.
- также может возникнуть задержка дыхания, которая
приводит к кратковременной потери сознания;
- судороги: в редких случаях реакция тревожности в связи
с уколом может вызвать судороги.
Как
подготовить ребенка к прививке?
Прежде чем посетить кабинет врача:
Прочитайте информацию о вакцине из надежных источников и
запишите вопросы, которые хотите задать медицинскому работнику.
Возьмите с собой любимую игрушку или книгу ребенка,
одеяло, которым обычно укрывается ваш малыш, чтобы успокоить его.
Помогите детям старшего возраста понять, что вакцинация —
это хорошо. Не пугайте ребенка уколами, не говорите: "если будешь плохо себя
вести, я тебя отведу к медсестре, и она сделает тебе укол". Вместо этого
постоянно напоминайте ребенку, что прививки помогают ему не болеть.
Попробуйте
сделать следующее, чтобы ребенок легче перенес укол:
- отвлеките внимание и успокойте ребенка, прижав его к
себе, спойте песенку или поговорите ласковым голосом;
- улыбайтесь, смотрите ребенку в глаза. Дайте малышу
понять, что все будет хорошо;
- успокойте ребенка, дав ему любимую игрушку, или
почитайте книгу. Привычное одеяло или покрывало также поможет ребенку
успокоиться;
- если возможно, посадите ребенка себе на колени и крепко
обнимите.
Для
детей старшего возраста:
- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов вместе с
ребенком, чтобы помочь ему "выдохнуть" боль;
- покажите ребенку что-нибудь интересное в комнате, чтобы
отвлечь внимание;
- расскажите или прочитайте ему что-нибудь;
- поддержите ребенка, если он плачет. Никогда не ругайте
ребенка за то, что он "не смелый".
Ранее "Комментарии" писали, какие прививки необходимы беременным женщинам, мамам, папам и другим взрослым.
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