7 способов исправить плохое поведение

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Ни для кого не секрет, что отношения "брат-сестра" иногда очень далеки от совершенства. Причиной этому может быть образованное между детьми соперничество, половые и возрастные отличия, их разный характер.

Объявите своим детям, что с этого момента, если они начнут ныть и пререкаться, вы будете притворяться, что я не видите и не слышите их. Вы будете удивлены, насколько быстро детские капризы теряют свою привлекательность, когда мама не признает их.



Не стоит их заставлять делать что-либо друг для друга – дети должны самостоятельно проявлять инициативу. Например, если один из детей пострадал, не нужно сразу спешить на помощь – дайте немного времени второму ребенку, чтобы он постарался успокоить братика или сестричку. Очень важно напоминать детям, что они могут помогать друг другу, делая что-то вместе.

Постоянно напоминайте своим детям о положительных вещах и ситуациях, которые произошли за последнее время, о том, как ребята заботятся друг о друге, как сестра рассмешила брата, помогла ему одеться, и т.д. Следует обязательно подчеркнуть, что они делают это потому, что любят друг друга.



Хвалите вашего старшего ребенка ровно столько, сколько вы хвалите младшего. Раньше он был вашим единственным ребенком, кто получал целиков все ваше индивидуальное внимание, прежде чем родился младший братик или сестричка, и это может сделать его уязвимым и особо нуждающимся в вашем внимании.

Не секрет, что ваша способность обрабатывать порывы своих детей зависит от вашего настроения. Вы должны быть последовательными, чтобы ваши ожидания были ясными и четкими, поэтому учитесь избегать собственных порывов.

Напомните старшему ребенку, что его возраст дарит ему массу преимуществ. Научите его, как можно урегулировать конфликтные ситуации самостоятельно, без привлечения взрослых, и вскоре он поймет, что ему по силам многое из того, что еще не умеет его младший брат или сестра.

Организуйте совместный вечерний досуг. Уменьшите количество часов, которые дети проводят перед экраном телевизора, за игрой в телефоне и планшете.

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