Психологи рассказали, как правильно говорить с ребенком о сексе

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Седлецкая Татьяна
Делайте все возможное,
чтобы говорить спокойно, уважать естественное любопытство своего ребенка, не
проявляя при этом суждения. Если вы избегаете таких разговоров, ваш ребенок не узнает
ваше мнение о сексе и будет формировать свое собственное, исходя из информации,
полученной от друзей и средств массовой информации.
Разговор с ребенком. Фото: alev.biz
Попытайтесь ответить на вопросы мягким спокойным тоном,
какими бы необычными или смущающими они ни были. Если разговор о сексе является
для вас сложным, попробуйте заранее отрепетировать свои ответы, самостоятельно
или в паре с супругом.
Будьте проще. Ответы на вопросы о зачатии и рождении
могут быть немного более подробными для школьников, но вам пока не нужно
подробно рассказывать о половом акте. В разговоре с ребенком очень важно
использовать правильные названия частей тела – "пенис" и "влагалище".
Поощряйте интерес ребенка. Независимо от того, какой
вопрос задает ваш ребенок, старайтесь не ахать: "Откуда у тебя такие мысли? Мы
не говорим о таких вещах!", и не переводите разговор в другое русло. В таком случае
ваш ребенок получит сообщение о том, что его совершенно нормальные вопросы
являются табу, и плохо даже думать на тему секса. Ребенок должен знать, что вы
любите слушать и говорить с ним, ведь он постоянно формирует картину реальности
в своем сознании – и она не всегда точна. Вы должны быть рядом, чтобы
предоставить ребенку правду и успокоить любые заботы. Поэтому ответьте на любой
его вопрос и похвалите: "Какой хороший вопрос, спроси меня еще, когда
захочешь". Если вы не знаете ответа, скажите честно: "Я не уверена, но давай
посмотрим, как это происходит".
Используйте сцены семейной жизни в кино или на телевидении,
чтобы поговорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и о сексуальности.
Книги также предоставляют прекрасные возможности для разговоров о сексе и
рождении детей.
Ранее "Комментарии" писали, как говорить с ребенком о бедности и бездомности
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