Психологи рассказали, как правильно говорить с ребенком о сексе

Делайте все возможное, чтобы говорить спокойно, уважать естественное любопытство своего ребенка, не проявляя при этом суждения. Если вы избегаете таких разговоров, ваш ребенок не узнает ваше мнение о сексе и будет формировать свое собственное, исходя из информации, полученной от друзей и средств массовой информации.



Разговор с ребенком. Фото: alev.biz

Попытайтесь ответить на вопросы мягким спокойным тоном, какими бы необычными или смущающими они ни были. Если разговор о сексе является для вас сложным, попробуйте заранее отрепетировать свои ответы, самостоятельно или в паре с супругом.

Будьте проще. Ответы на вопросы о зачатии и рождении могут быть немного более подробными для школьников, но вам пока не нужно подробно рассказывать о половом акте. В разговоре с ребенком очень важно использовать правильные названия частей тела – "пенис" и "влагалище".

Поощряйте интерес ребенка. Независимо от того, какой вопрос задает ваш ребенок, старайтесь не ахать: "Откуда у тебя такие мысли? Мы не говорим о таких вещах!", и не переводите разговор в другое русло. В таком случае ваш ребенок получит сообщение о том, что его совершенно нормальные вопросы являются табу, и плохо даже думать на тему секса. Ребенок должен знать, что вы любите слушать и говорить с ним, ведь он постоянно формирует картину реальности в своем сознании – и она не всегда точна. Вы должны быть рядом, чтобы предоставить ребенку правду и успокоить любые заботы. Поэтому ответьте на любой его вопрос и похвалите: "Какой хороший вопрос, спроси меня еще, когда захочешь". Если вы не знаете ответа, скажите честно: "Я не уверена, но давай посмотрим, как это происходит".

Используйте сцены семейной жизни в кино или на телевидении, чтобы поговорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и о сексуальности. Книги также предоставляют прекрасные возможности для разговоров о сексе и рождении детей.

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