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Как говорить с ребенком в возрасте 5-8 лет о бедности и бездомности

5-8 лет - самое время поговорить о голоде и бедности со своим ребенком, так как дети в этом возрасте заинтересованы в поиске решения проблем, которые видят

сегодня, 15:39
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как говорить с ребенком в возрасте 5-8 лет о бедности и бездомности

Фото: api.rastimdetey

У детей школьного возраста будет много вопросов: "Как долго там будет жить этот человек? У него есть дети?" То, что нужно вашему ребенку — это руководство от вас о том, как думать и относиться к данной проблеме.

Как начать говорить о бедности и бездомности

Преподнесите данную тему естественным образом. Если вы сталкиваетесь с бездомным или видите сюжет о бедности по телевизору, спросите своего ребенка: "Как ты думаешь, что означает слово "бедный" и "бездомный"?"

Поощряйте эмпатию. Начните с того, чтобы сказать малышу: "Я думаю, что это очень грустно, когда человеку негде жить". Помогите детям подумать о том, что люди могут чувствовать, а не просто рассматривать их как объект, о котором нужно поговорить.

Привлеките своего малыша к благотворительной деятельности. Акты доброты и милосердия — отличный способ научить малыша сопереживанию. Если вы готовите еду для бездомных людей, позвольте своему ребенку планировать вместе с вами меню. Он может упаковать мешок с одеждой, чтобы пожертвовать местной благотворительной организации, и выбрать некоторые из игрушек, которые он может отдать.

Хвалите поведение малыша. Когда ваш ребенок проявляет доброту, скажите ему, что он поступил правильно, и будьте как можно более конкретной: "Ты очень щедро поделился своими яблоками с этим человеком. Я видела, как он улыбался, и я знаю, что он был счастлив".

Варианты ответов на вопросы о бедности и бездомности

"Почему у него нет квартиры для жизни?"

Ребенок школьного возраста не только захочет узнать "что", но и "как". Будьте честны и ответьте, например: "Это хороший вопрос, но я не знаю точно. Иногда такое случается потому, что у человека нет денег, чтобы заплатить за дом или квартиру". Ребенок в возрасте от 5 до 8 лет также готов услышать ответ, в котором поднимаются такие проблемы, как психическое заболевание или инвалидность.

"Что будет, если мы потеряем наш дом?"

Убедите своего ребенка: "У нас есть дом. Если мы когда-нибудь потеряем наш дом, вот что мы будем делать ..." Объясните, что вы можете переехать к родственникам, найти съемную квартиру и др.

"Почему ты не поможешь этому человеку?"

Ваш ребенок может задаться вопросом, почему вы отказываетесь давать деньги бездомному, особенно если вы говорите о том, как хорошо дарить и отдавать. На этот вопрос психолог предлагает ответить: "Я не даю этому человеку деньги, потому что собираюсь сделать пожертвование в организацию, которая заботится о таких людях". 


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