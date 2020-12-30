Как говорить с ребенком в возрасте 5-8 лет о бедности и бездомности

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: api.rastimdetey
У детей школьного возраста будет много вопросов: "Как
долго там будет жить этот человек? У него есть дети?" То, что нужно вашему
ребенку — это руководство от вас о том, как думать и относиться к данной
проблеме.
Как
начать говорить о бедности и бездомности
Преподнесите данную тему естественным образом. Если вы
сталкиваетесь с бездомным или видите сюжет о бедности по телевизору, спросите
своего ребенка: "Как ты думаешь, что означает слово "бедный" и "бездомный"?"
Поощряйте эмпатию. Начните с того, чтобы сказать малышу: "Я
думаю, что это очень грустно, когда человеку негде жить". Помогите детям
подумать о том, что люди могут чувствовать, а не просто рассматривать их как
объект, о котором нужно поговорить.
Привлеките своего малыша к благотворительной
деятельности. Акты доброты и милосердия — отличный способ научить малыша
сопереживанию. Если вы готовите еду для бездомных людей, позвольте своему
ребенку планировать вместе с вами меню. Он может упаковать мешок с одеждой,
чтобы пожертвовать местной благотворительной организации, и выбрать некоторые
из игрушек, которые он может отдать.
Хвалите поведение малыша. Когда ваш ребенок проявляет
доброту, скажите ему, что он поступил правильно, и будьте как можно более
конкретной: "Ты очень щедро поделился своими яблоками с этим человеком. Я видела,
как он улыбался, и я знаю, что он был счастлив".
Варианты
ответов на вопросы о бедности и бездомности
"Почему
у него нет квартиры для жизни?"
Ребенок школьного возраста не только захочет узнать
"что", но и "как". Будьте честны и ответьте, например: "Это хороший вопрос, но
я не знаю точно. Иногда такое случается потому, что у человека нет денег, чтобы
заплатить за дом или квартиру". Ребенок в возрасте от 5 до 8 лет также готов услышать
ответ, в котором поднимаются такие проблемы, как психическое заболевание или
инвалидность.
"Что
будет, если мы потеряем наш дом?"
Убедите своего ребенка: "У нас есть дом. Если мы
когда-нибудь потеряем наш дом, вот что мы будем делать ..." Объясните, что вы
можете переехать к родственникам, найти съемную квартиру и др.
"Почему
ты не поможешь этому человеку?"
Ваш ребенок может задаться вопросом, почему вы
отказываетесь давать деньги бездомному, особенно если вы говорите о том, как
хорошо дарить и отдавать. На этот вопрос психолог предлагает ответить: "Я не
даю этому человеку деньги, потому что собираюсь сделать пожертвование в организацию,
которая заботится о таких людях".
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