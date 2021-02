Психолог назвал 6 фраз, которые никогда нельзя говорить ребенку

Исключение этих слов из вашего лексикона поможет ребенку укрепить веру в себя и обеспечит ему счастливое будущее. Счастливый ребенок. Фото: ru.best-wallpaper.net "Я уйду, а ты останешься!" "Такие слова из уст мамы – в самом настоящем смысле являются третированием, — говорит детский и семейный психолог Анастасия Бирюкова, — в этот момент ребенок, слушая вас, испытывает панику, беспокойство и страх. Наверное, ни одна мама в осознанном состоянии никогда не будет угрожать своему малышу". В первую очередь успокойте себя, а потом договоритесь с ребенком о том, куда и как вы пойдете дальше, или во что будете одеваться, что будете делать и т.д., но никогда не угрожайте малышу! "Я работаю ради тебя!" Данная фраза имеет две формулировки: · "Я работаю ради тебя, чтобы у тебя все было! · "Себе не куплю – все ради тебя!" Помните, что такие жертвы никогда не будут оценены вашим ребенком. Первое, что подумает ваш ребенок: "Не надо". Если вы хотите объяснить малышу, почему и зачем работаете, попробуйте сказать: "Я работаю, потому что мне это нравится. Ты же хочешь, чтобы твоя мама была счастливой?" "Ты плохой!" "Дети воспринимают слова, сказанные родителями, буквально, — говорит Анастасия, — вы можете не сложить в эту фразу никакого злого умысла, но ребенок подумает, что с ним что-то не так". В сознании ребенка, когда он слышит подобную фразу, происходит следующее – все нормальные, а я не такой, как все, я недостоин любви и не заслуживаю внимания, и весь этот мир не для меня. "Ты не такой, как…!" Эта фраза – сравнение, когда мы своих детей и их успехи сравниваем с кем-то, например: "Вася лучше тебя учится по математике". В этот момент ваш сын или дочь никак не планирует стать лучше Васи, а совсем наоборот – ребенок думает: "Если даже родители меня в связи с этим не любят, тогда я и вовсе перестану учить эту математику!" Любите своих детей такими, какими они есть – благодаря вашей любви и вере в них они будут развивать свои способности и совершенствоваться! "Сделай это, куплю то" Данная фраза – мотивация для ребенка. Существует два вида мотивации – короткая: "Ты что-то делаешь, и я за это тебе что-то покупаю" и внутренняя мотивация, когда человек мотивирует себя сам: "Я делаю это, потому что мне это нравится". Не приучайте своего ребенка к короткому поводку, потому что вам придется делать это всю жизнь, подгоняя ребенка, мотивируя его к конкретным действиям и обещая вознаграждение. Помните, что те дети, которые умеют мотивировать себя сами изнутри, становятся реализованными и успешными людьми. "Ты устал?" Спросите себя, от чего должен устать ваш ребенок – от жизни? от игры? от забав? от того, что он бегает? Ранее "Комментарии" писали о том, что детский психолог дал ответы на самые популярные вопросы о смерти, которые задают дети.

