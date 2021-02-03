Психолог назвал 6 фраз, которые никогда нельзя говорить ребенку

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Исключение этих
слов из вашего лексикона поможет ребенку укрепить веру в себя и обеспечит ему
счастливое будущее.
Счастливый ребенок. Фото: ru.best-wallpaper.net
"Я
уйду, а ты останешься!"
В первую очередь успокойте себя, а потом договоритесь с
ребенком о том, куда и как вы пойдете дальше, или во что будете одеваться, что
будете делать и т.д., но никогда не угрожайте малышу!
"Я
работаю ради тебя!"
Данная фраза имеет две формулировки:
·
"Я работаю ради тебя, чтобы у тебя все было!
·
"Себе не куплю – все ради тебя!"
Помните, что такие жертвы никогда не будут оценены вашим
ребенком. Первое, что подумает ваш ребенок: "Не надо". Если вы хотите объяснить
малышу, почему и зачем работаете, попробуйте сказать: "Я работаю, потому что
мне это нравится. Ты же хочешь, чтобы твоя мама была счастливой?"
"Ты
плохой!"
В сознании ребенка, когда он слышит подобную фразу,
происходит следующее – все нормальные, а я не такой, как все, я недостоин любви
и не заслуживаю внимания, и весь этот мир не для меня.
"Ты
не такой, как…!"
Эта фраза – сравнение, когда мы своих детей и их успехи
сравниваем с кем-то, например: "Вася лучше тебя учится по математике". В этот
момент ваш сын или дочь никак не планирует стать лучше Васи, а совсем наоборот
– ребенок думает: "Если даже родители меня в связи с этим не любят, тогда я и
вовсе перестану учить эту математику!" Любите своих детей такими, какими они
есть – благодаря вашей любви и вере в них они будут развивать свои способности
и совершенствоваться!
"Сделай
это, куплю то"
Данная фраза – мотивация для ребенка. Существует два вида
мотивации – короткая: "Ты что-то делаешь, и я за это тебе что-то покупаю" и
внутренняя мотивация, когда человек мотивирует себя сам: "Я делаю это, потому
что мне это нравится". Не приучайте своего ребенка к короткому поводку, потому
что вам придется делать это всю жизнь, подгоняя ребенка, мотивируя его к
конкретным действиям и обещая вознаграждение. Помните, что те дети, которые
умеют мотивировать себя сами изнутри, становятся реализованными и успешными
людьми.
"Ты
устал?"
Спросите себя, от чего должен устать ваш ребенок – от
жизни? от игры? от забав? от того, что он бегает?
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