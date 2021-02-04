Приучаем детей к уборке: секретные приемы родителей

На первый взгляд постоянно держать дом в чистоте, а вещи аккуратно сложенными, когда у вас маленькие дети, может показаться сложным, но это реально! Секрет в том, чтобы сделать детей частью решения, а не проблемой.

Мама и дочка. Фото: pinterest.com

"Убирать свой дом, в то время как ваши дети по-прежнему растут, как убирать снег лопатой под непрекращающимся снегопадом", — сказала однажды комедийная актриса Филлис Диллер.

Начинайте с младенчества

Малыши любят помогать и часто чувствуют ​​гордость за свои достижения. Приобщая детей к уборке с самого маленького возраста, они быстро привыкают к тому, что стали важной частью создания домашнего уюта, и позже уборка будет проходить гладко и аккуратно. Найдите посильные задачи для своего 2-3 летнего малыша, например, сложить игрушки на места.

Имейте реалистичные ожидания

Малыши пока могут не иметь достаточной координации или ловкости, чтобы аккуратно застилать свою кровать каждое утро, поэтому его первые попытки могут выглядеть недостаточно идеально. Гордитесь усилиями своего ребенка, и не ожидайте совершенства.

Будьте конкретной

"Ребенок в 3 года может следовать инструкциям, которые требуют несколько шагов, а в 4 года, как правило, стремится угодить вам хорошей реакцией на просьбы. В этом возрасте дети уже хорошо понимают направления – право, лево, вперед и назад", — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова.

Играйте в цвета

Игровая комната полностью разгромлена, но дети не спешат начинать уборку? Назовите цвет и попросите малышей собрать все игрушки и предметы этого цвета, расставив их на места. Затем назовите следующий цвет и так далее, пока комната не будет полностью убрана.

Список дел

Вы пишете своему мужу список покупок и дел, когда уезжаете? Почему бы не составить список для вашего сына или дочери? Когда ваш ребенок уже научился читать, и вы хотите, чтобы он сделал больше, чем одно дело, составьте для него список с реалистичным числом задач для его возраста, укажите временные рамки (сроки) в которые необходимо уложиться.

Не переделывайте их работу

Это посылает детям сообщение, что их работа недостаточно хороша. Если вы переделываете за детьми (или делаете работу за них), они быстро усвоят, что не в состоянии выполнить задачу должным образом самостоятельно, и в будущем будут зависеть от вас.

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