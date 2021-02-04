5 способов найти общий язык со своими детьми

Самый простой способ связаться со своим ребенком — поговорить с ним. Расскажите ему о своем дне и спросите о том, как прошел его. Для людей важно чувствовать, что человек, с которым они разговаривают, внимательно слушает и понимает то, что они говорят. Ваши вопросы покажут ребенку, что вы слушаете его и хотите узнать больше.

Мама и дочка. Фото: aperepelitsa.com.ua

Проявите интерес к хобби вашего ребенка

Иногда просто разговоры не работают со всеми детьми. Возможно, ваш ребенок выстроил свою защиту слишком высоко, чтобы понять, что вы просто хотите ему помочь. В этом случае рассмотрите возможность сделать что-то вместе. Возможно, вашей дочери требуется помощь с художественным проектом, над которым она работает для школы? Постарайтесь искренне проявить интерес к хобби своего ребенка.

Пригласите ребенка в свой мир

Если вы не можете найти общий язык в том, что нравится делать ребенку, возможно, вам стоит поискать варианты из того, что нравится вам. Дети нередко забывают, что их родители тоже умеют веселиться. Возьмите ребенка на съемки вашего любимого шоу или посетите вместе спортивное мероприятие.

Найдите новое хобби

Вы можете обнаружить, что у вас просто нет общих интересов с вашим ребенком. Ничего страшного — в этом случае вы можете поговорить с ним о том, чтобы найти новое занятие для вас двоих (или троих).

Не опускайте руки

Вам может показаться, что независимо от того, что вы пытаетесь сделать, ребенок продолжает "выпускать колючки" и ощущать себя таким же далеким. Не сдавайтесь! Дети прекрасно понимают, что вы пытаетесь сделать, и рано или поздно оценят это.

Идеи для связи с ребенком в возрасте 2-4 лет

Выходные созданы для блинов! Создайте семейный ритуал, привлекая к процессу готовки своего ребенка.

Занятия спортом. Адаптируйте свой любимый вид спорта, чтобы вы могли заниматься вместе с ребенком.

Выбирайте вместе новые книги. Воспитывайте любовь к чтению, планируя регулярную "книжную" поездку по магазинам.

Играйте во время принятия ванны.

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