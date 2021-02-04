logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

38533.24

ETH/USD

1680.26

LTC/USD

154.92

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дети 5 способов найти общий язык со своими детьми
commentss НОВОСТИ Все новости

5 способов найти общий язык со своими детьми

В какой-то момент все родители опасаются, что они недостаточно сильно связаны со своими детьми, но следуя советам психолога, вы достигнете больших успехов на пути к своей цели

сегодня, 10:16
Автор:

Седлецкая Татьяна

Самый простой способ связаться со своим ребенком — поговорить с ним. Расскажите ему о своем дне и спросите о том, как прошел его. Для людей важно чувствовать, что человек, с которым они разговаривают, внимательно слушает и понимает то, что они говорят. Ваши вопросы покажут ребенку, что вы слушаете его и хотите узнать больше.

5 способов найти общий язык со своими детьми

Мама и дочка. Фото: aperepelitsa.com.ua

Проявите интерес к хобби вашего ребенка

Иногда просто разговоры не работают со всеми детьми. Возможно, ваш ребенок выстроил свою защиту слишком высоко, чтобы понять, что вы просто хотите ему помочь. В этом случае рассмотрите возможность сделать что-то вместе. Возможно, вашей дочери требуется помощь с художественным проектом, над которым она работает для школы? Постарайтесь искренне проявить интерес к хобби своего ребенка.  

Пригласите ребенка в свой мир

Если вы не можете найти общий язык в том, что нравится делать ребенку, возможно, вам стоит поискать варианты из того, что нравится вам. Дети нередко забывают, что их родители тоже умеют веселиться. Возьмите ребенка на съемки вашего любимого шоу или посетите вместе спортивное мероприятие.  

Найдите новое хобби

Вы можете обнаружить, что у вас просто нет общих интересов с вашим ребенком. Ничего страшного — в этом случае вы можете поговорить с ним о том, чтобы найти новое занятие для вас двоих (или троих).

Не опускайте руки

Вам может показаться, что независимо от того, что вы пытаетесь сделать, ребенок продолжает "выпускать колючки" и ощущать себя таким же далеким. Не сдавайтесь! Дети прекрасно понимают, что вы пытаетесь сделать, и рано или поздно оценят это.

Идеи для связи с ребенком в возрасте 2-4 лет

Выходные созданы для блинов! Создайте семейный ритуал, привлекая к процессу готовки своего ребенка.  

Занятия спортом. Адаптируйте свой любимый вид спорта, чтобы вы могли заниматься вместе с ребенком.  

Выбирайте вместе новые книги. Воспитывайте любовь к чтению, планируя регулярную "книжную" поездку по магазинам.

Играйте во время принятия ванны.

Ранее "Комментарии" писали, действительно ли клетчатка так важна для детей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/parenting/better-parenting/teenagers/get-closer-to-teens/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ