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Почти 60 лет под запретом: в Дании хотят разрешить учителям силой выводить учащихся из класса

Правительство предлагает расширить полномочия педагогов на фоне роста проблем с насилием и нарушением дисциплины в школах

13 октября 2026, 13:31
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Сергій Кречмаровський

В Дании готовятся изменения в школьных правилах, которые могут позволить учителям применять физическую силу к ученикам, если те серьезно мешают уроку или ведут себя агрессивно. Законопроект представило Министерство образования страны. Если он будет принят, новые нормы должны заработать в августе 2027 года

Почти 60 лет под запретом: в Дании хотят разрешить учителям силой выводить учащихся из класса

В Дании обсуждают новые правила школьной дисциплины, которые могут разрешить учителям применять физическую силу к ученикам в исключительных случаях. Фото: DeltaWorks / Pixabay

Что именно позволят учителям

В настоящее время педагогам разрешено физически вмешиваться преимущественно тогда, когда учащийся представляет опасность для себя или других или угрожает школьному имуществу. Предложенная реформа расширит эти возможности. В определенных обстоятельствах учитель сможет схватить ученика, удержать его или вывести в другое помещение против его воли.

Основанием для вмешательства могут стать не только опасные действия, но и серьезное нарушение урока, физические или психологические оскорбления других. Среди приведенных примеров — ученик продолжает бросаться едой после предупреждений или громко слушает музыку на телефоне и отказывается выключить ее или отдать устройство.

Почему Дания меняет правила

Правительство объясняет инициативу ростом проблем с насильственным и дерзким поведением в школах. По данным исследования, более четверти учителей сообщили, что такие случаи участились, а в каждом пятом классе агрессия была направлена и против педагогов. Учителя давно призывали четко определить, как поступать, когда конфликт выходит из-под контроля.

В то же время физическое воздействие не должно стать обычным способом поддержания дисциплины. Министерство отмечает: его можно применять только в исключительных случаях, когда менее жесткие способы не помогли. Вмешательство должно быть пропорциональным ситуации, максимально осторожным и кратким, а школа должна и дальше отвечать за профилактику конфликтов и педагогическую поддержку детей.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/10/10/danish-teachers-permission-to-use-physical-force-classrooms/
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