Майже 60 років під забороною: у Данії хочуть дозволити вчителям силою виводити учнів із класу

У Данії готують зміни до шкільних правил, які можуть дозволити вчителям застосовувати фізичну силу до учнів, якщо ті серйозно заважають уроку або поводяться агресивно. Законопроєкт представило Міністерство освіти країни. Якщо його ухвалять, нові норми мають запрацювати в серпні 2027 року.

У Данії обговорюють нові правила шкільної дисципліни, які можуть дозволити вчителям застосовувати фізичну силу до учнів у виняткових випадках. Фото: DeltaWorks / Pixabay

Що саме дозволять учителям

Нині педагогам дозволено фізично втручатися переважно тоді, коли учень становить небезпеку для себе чи інших або загрожує шкільному майну. Запропонована реформа розширить ці повноваження. За певних обставин учитель зможе схопити учня, утримати його або вивести до іншого приміщення проти його волі.

Підставою для втручання можуть стати не лише небезпечні дії, а й серйозне порушення уроку, фізичні або психологічні образи інших. Серед наведених прикладів — учень продовжує кидатися їжею після попереджень або голосно слухає музику на телефоні й відмовляється вимкнути її чи віддати пристрій.

Чому Данія змінює правила

Уряд пояснює ініціативу зростанням проблем із насильницькою та зухвалою поведінкою в школах. За даними дослідження, понад чверть учителів повідомили, що такі випадки почастішали, а в кожному п’ятому класі агресія була спрямована й проти педагогів. Учителі давно закликали чітко визначити, як діяти, коли конфлікт виходить з-під контролю.

Водночас фізичний вплив не має стати звичайним способом підтримання дисципліни. Міністерство наголошує: його можна застосовувати лише у виняткових випадках, коли менш жорсткі способи не допомогли. Втручання повинно бути пропорційним ситуації, максимально обережним і коротким, а школа має й надалі відповідати за профілактику конфліктів та педагогічну підтримку дітей.

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