Батьки бояться говорити про це з дітьми: як розповісти про проблеми з грошима

Коли в сім'ї починаються фінансові труднощі, батьки часто намагаються захистити дітей. Дорослим здається, що розмова про нестачу грошей може спричинити тривогу. Однак повне мовчання теж створює проблему: дитина бачить, що звичні покупки зникли, але не розуміє чому.

Батьки та дитина. Фото: Pexels / Pixabay

Чесність без зайвого страху

Пояснювати ситуацію варто з урахуванням віку дитини. Необов'язково посвячувати її у всі деталі сімейних фінансів, але можна розповісти, що бюджет тимчасово змінився і деякі витрати доведеться скоротити.

Важливо відразу підкреслити: йдеться не про те, що сім'я залишається без найнеобхіднішого. Можна пояснити різницю між потребами та бажаннями: продукти, житло, одяг та ліки мають пріоритет, а від деяких покупок та розваг на певний час доведеться відмовитися.

Фінансовий урок для дитини

Така розмова може стати нагодою показати, як працює сімейний бюджет. Наприклад, разом скласти список обов'язкових витрат і пояснити, чому після оплати рахунків грошей на деякі бажання вже не залишається.

Дитині також можна запропонувати брати участь у пошуку способів заощадити — у межах, які відповідають її віку. Це допомагає показати, що фінансові труднощі є проблемою, яку сім'я вирішує разом.

Головне — не перекладати на дитину відповідальність за оплату рахунків та не лякати її дорослими проблемами. Мета розмови полягає в тому, щоб пояснити те, що відбувається, спокійно і зрозуміло.

Фінансові труднощі можуть стати для сім'ї непростим періодом, але водночас вони здатні навчити дітей планувати витрати, відрізняти бажання від необхідності та відповідальніше ставитися до грошей.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що старі кулькові ручки ще стануть у пригоді: 7 несподіваних способів їх використання.