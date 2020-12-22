Почему нельзя бить ребенка — мнение психолога

Наказание — недопустимый элемент в воспитании ребенка, хотя это не слишком интересует некоторых родителей. О влиянии подобной "профилактики" на детскую психику рассказала клинический психолог Александра Меньшикова, сообщает издание "Правмир".

Насилие над детьми отображается на их психике. Фото: depositphotos

Специалистка убеждена, что постоянное избиения ребенка в качестве наказания за непослушание может нанести непоправимый вред юному мозгу.

" Когда проводили МРТ-исследования, выявили, что объем мозга у взрослых, с которыми в детстве жестоко обращались, меньше, чем у людей без травматического опыта. Например, у них меньше левый гиппокамп: так как эта часть головного мозга дополнительно отвечает за вербальную память, у человека будут снижены когнитивные способности. По этой причине дети, по отношению к которым практикуется насилие, чаще всего не успевают в школе. ", — утверждает Меньшикова.

Также психолог говорит, что детская память способна хранить воспоминания о насилии с самого раннего возраста. Даже если родители убеждены, что их чадо ничего не понимает и не вспомнит, это неправда. Страх останется на бессознательном уровне, что повлечет рост уровня тревожности.

Любое наказание, по мнению Меньшиковой, имеет краткосрочный "воспитательный эффект".

" В следующий раз ребенок забудет и снова сделает то, за что его отругают. Он же, когда его шлепают, не понимает, почему так поступать нельзя. Наоборот, это еще больше спровоцирует желание сделать что-то назло. Ему автоматически разрешается не думать, не анализировать — за него подумают и следом накажут. А мы мечтаем, чтобы он вырос ответственным и думал своей головой" , — объясняет психолог.

Есть несколько советов для родителей, которые могут помочь избежать применения физической силы к детям.

1. Ведите себя как в самолете: сначала наденьте маску на себя, а потом позаботьтесь о ребенке. Это значит, что стоит сразу подумать о собственном эмоциональном состоянии, уделить себе больше внимания, стараться избегать стрессов.

2. Применяйте принципы поведенческого обучения — положительное и отрицательное подкрепление. Подкрепление всегда работает лучше, чем наказание. Неплохим вариантом станет целая система поощрений за хорошее поведение.

3. Если вы устанавливаете для ребенка какое-то правило, то о нем должны знать все члены семьи. Например, когда вы позволяете сыну или дочери пользоваться гаджетами только после выполнения домашнего задания, то никто из родных не должен вмешиваться и давать ребенку технику раньше.

4. Спрячьте ремень, который порой вешаете на видном месте, чтобы ребенок чувствовал угрозу. Это лишнее, ведь знания с ремнем не придут; чадо будет только бояться или злиться.

5. Не готовы поговорить с ребенком? Не кричите и тем более не бейте. Сделайте паузу — сходите в магазин за покупками, выгуляйте собаку, поговорите по телефону. Не позволяйте эмоциям взять над собой верх.

6. Учите ребенка видеть причинно-следственные связи и не бойтесь говорить с ним. Самостоятельно он ничему не научится, но пример с родителей будет брать. Поэтому если вы кричите, ребенок также начнет это делать.

7. Помните, ребенок — не кукла, а отдельная личность. Он может не оправдывать ваши ожидания, а еще не умеет быть "удобным" и ответственным с самого рождения, хотя бы потому, что его мозг не развит в полной мере.

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