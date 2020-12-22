Почему нельзя бить ребенка — мнение психолога

Язык
Coinspot 22.12.2020
BTC/USD
23120.55
ETH/USD
610.76
LTC/USD
108.14
НБУ 22.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.73
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Наказание — недопустимый элемент в воспитании ребенка, хотя это не слишком интересует некоторых родителей. О влиянии подобной "профилактики" на детскую психику рассказала клинический психолог Александра Меньшикова, сообщает издание "Правмир".
Насилие над детьми отображается на их психике. Фото: depositphotos
Специалистка убеждена, что постоянное избиения ребенка в качестве наказания за непослушание может нанести непоправимый вред юному мозгу.
Также психолог говорит, что детская память способна хранить воспоминания о насилии с самого раннего возраста. Даже если родители убеждены, что их чадо ничего не понимает и не вспомнит, это неправда. Страх останется на бессознательном уровне, что повлечет рост уровня тревожности.
Любое наказание, по мнению Меньшиковой, имеет краткосрочный "воспитательный эффект".
Есть несколько советов для родителей, которые могут помочь избежать применения физической силы к детям.
1. Ведите себя как в самолете: сначала наденьте маску на себя, а потом позаботьтесь о ребенке. Это значит, что стоит сразу подумать о собственном эмоциональном состоянии, уделить себе больше внимания, стараться избегать стрессов.
2. Применяйте принципы поведенческого обучения — положительное и отрицательное подкрепление. Подкрепление всегда работает лучше, чем наказание. Неплохим вариантом станет целая система поощрений за хорошее поведение.
3. Если вы устанавливаете для ребенка какое-то правило, то о нем должны знать все члены семьи. Например, когда вы позволяете сыну или дочери пользоваться гаджетами только после выполнения домашнего задания, то никто из родных не должен вмешиваться и давать ребенку технику раньше.
4. Спрячьте ремень, который порой вешаете на видном месте, чтобы ребенок чувствовал угрозу. Это лишнее, ведь знания с ремнем не придут; чадо будет только бояться или злиться.
5. Не готовы поговорить с ребенком? Не кричите и тем более не бейте. Сделайте паузу — сходите в магазин за покупками, выгуляйте собаку, поговорите по телефону. Не позволяйте эмоциям взять над собой верх.
6. Учите ребенка видеть причинно-следственные связи и не бойтесь говорить с ним. Самостоятельно он ничему не научится, но пример с родителей будет брать. Поэтому если вы кричите, ребенок также начнет это делать.
7. Помните, ребенок — не кукла, а отдельная личность. Он может не оправдывать ваши ожидания, а еще не умеет быть "удобным" и ответственным с самого рождения, хотя бы потому, что его мозг не развит в полной мере.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Шотландии официально запретили бить детей.
Также на портале можно узнать об ошибках родителей, на которых стоит постоянно акцентировать внимание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости