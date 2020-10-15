Ошибки родителей, о которые стоит трубить на каждом шагу

Воспитание детей — сложный процесс, требующий ответственности, терпения и сил. Но многие родители так сильно опекают своих малышей, что мешают их нормальному развитию. Подборкой самых распространенных ошибок мам и пап поделилось издание Adme.

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Постоянно оберегать ребенка от простуды

Стоит помнить, что у ребенка иммунная система слабенькая, поэтому не удивительно, что он каждый год может болеть ОРВИ. Но это нормальное явление, ведь каждый раз, когда детский организм сталкивается с инфекцией, иммунитет становится крепче. Мамам лишь нужно во время реагировать на заболевание и не допускать осложнений.

Стричь ногти ребенку как придется

Это не такая уж простая процедура, как может показаться на первый взгляд. Когда стрижете ребенку ногти на руках, старайтесь не закруглять их слишком сильно, а на ногах срез лучше оставлять прямим. Еще не состригайте ногти "под корень", ведь в будущем это может стать причиной врастания ногтя в кожу.

Надолго оставлять младенца в автолюльке

Используйте автокресло только по назначению, и то, не желательно, чтобы ребенок в наклоненной позе находился больше 2 часов. Дело в том, что у малышей не окрепшие мышцы шеи и мягкие дыхательные пути, поэтому длительное нахождение в таком положении, ему может навредить.

Заставлять ребенка есть

Да, такую ошибку совершает большинство родителей. Не стоит заставлять ребенка есть, если он отказывается. У него может отсутствовать аппетит и на это влияет множество факторов: расстройство желудка, перевозбуждение, сытный перекус и т.д. Стоит подождать некоторое время, чтобы ребенок проголодался.

Поднимать и кружить ребенка, взяв его за руки или под мышки

У ребенка может быть слабый связочный аппарат, поэтому подобные игры могут обернуться вывихом или проблемами с подвижностью суставов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы родителей могут навредить взаимоотношениям с ребенком.

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