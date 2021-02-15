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Особенности воспитания двуязычных детей

Ваши решения о воспитании детей со знанием нескольких языков зависят от вашей семейной ситуации и языков, на которых вы говорите дома

сегодня, 14:03
Автор:

Седлецкая Татьяна

Если вы и ваш партнер говорите на разных языках дома, ваше решение об изучении ребенком сразу двух языков будет зависеть от вашей семейной ситуации.

Особенности воспитания двуязычных детей

Мама и ребенок. Фото: detki.co.il

Основные модели воспитания двуязычных детей

Модель № 1: один человек — один язык

Если вы и ваш партнер говорите на разных языках, для вас может оказаться более действенной модель, когда мама говорит на одном языке, а папа – на другом, что помогает постоянно поддерживать использование двух языков ребенком.  

"Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал и свободно говорил на вашем родном языке, вы и ваш партнер должны последовательно использовать этот язык с вашим ребенком, вместо того, чтобы переключаться между несколькими языками, - говорит детский психолог Анастасия Бирюкова, - поэтому, если вы говорите по-французски и хотите, чтобы ваш ребенок говорил и понимал французский язык с широким лексиконом, вам нужно говорить только по-французски с вашим ребенком".

Модель "один человек – один язык" может помочь вам найти особую связь с ребенком на ваших родных языках. Модель будет работать еще лучше, если оба родителя понимают язык друг друга, поэтому ни один из вас не будет чувствовать себя лишним, когда другой говорит с малышом.

Модель № 2: образец языка меньшинства

Вы можете использовать образец языка меньшинства для поддержки двуязычия, если дома вы и ваш партнер говорите на одном языке. Например, вы можете говорить по-английски с ребенком дома, живя при этом в Украине. Английский язык в этом случае является языком меньшинства. Ваши дети ходят в школу, где изучают и говорят по-украински со своими друзьями и учителями. Модель языка меньшинства означает, что ваш ребенок хорошо говорит и использует свой второй язык дома, потому что вы и ваш муж тоже используете его.

Несколько практических советов для поддержки двуязычного развития ребенка:

Читайте и рассказывайте малышу истории на языке, который хотите изучить с ним.  

Играйте в игры с ребенком на изучаемом языке, пойте песни и танцуйте.  

Ищите школы, детские центры или двуязычные программы, которые поддерживают использование вашего языка.

Организуйте совместное времяпрепровождение с другими детьми, которые говорят на одном из языков меньшинства.

Слушайте радиопрограммы на вашем языке, включая ребенку популярные музыкальные программы и радиоспектакли для детей.

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Источник: https://www.parents.com/Bilingual/
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