Особенности воспитания двуязычных детей

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Седлецкая Татьяна
Если вы и ваш партнер говорите на разных языках дома, ваше
решение об изучении ребенком сразу двух языков будет зависеть от вашей семейной
ситуации.
Мама и ребенок. Фото: detki.co.il
Основные
модели воспитания двуязычных детей
Модель
№ 1: один человек — один язык
Если вы и ваш партнер говорите на разных языках, для вас
может оказаться более действенной модель, когда мама говорит на одном языке, а
папа – на другом, что помогает постоянно поддерживать использование двух языков
ребенком.
Модель "один человек – один язык" может помочь вам найти
особую связь с ребенком на ваших родных языках. Модель будет работать еще
лучше, если оба родителя понимают язык друг друга, поэтому ни один из вас не
будет чувствовать себя лишним, когда другой говорит с малышом.
Модель
№ 2: образец языка меньшинства
Вы можете использовать образец языка меньшинства для
поддержки двуязычия, если дома вы и ваш партнер говорите на одном языке. Например, вы можете
говорить по-английски с ребенком дома, живя при этом в Украине. Английский язык
в этом случае является языком меньшинства. Ваши дети ходят в школу, где изучают
и говорят по-украински со своими друзьями и учителями. Модель языка меньшинства
означает, что ваш ребенок хорошо говорит и использует свой второй язык дома,
потому что вы и ваш муж тоже используете его.
Несколько
практических советов для поддержки двуязычного развития ребенка:
Читайте и рассказывайте малышу истории на языке, который
хотите изучить с ним.
Играйте в игры с ребенком на изучаемом языке, пойте песни
и танцуйте.
Ищите школы, детские центры или двуязычные программы,
которые поддерживают использование вашего языка.
Организуйте совместное времяпрепровождение с другими
детьми, которые говорят на одном из языков меньшинства.
Слушайте радиопрограммы на вашем языке, включая ребенку популярные
музыкальные программы и радиоспектакли для детей.
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