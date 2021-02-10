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Подводные камни дисциплины или почему воспитание не работает

Узнайте, почему методы дисциплины не всегда работают по отношению к детям и возможно ли корректировать поведение ребенка с помощью игры

сегодня, 13:34
Автор:

Седлецкая Татьяна

Основная теория работы, применяемая в дисциплине, считает, что поведение формирует последствия. Отсюда следует, что основной задачей дисциплины является контроль исхода поведения ребенка.

Подводные камни дисциплины или почему воспитание не работает

Мама кричит на ребенка. Фото: youtube.com

Сторонники метода контроля поведения предполагают, что дети должны воспитываться в рамках четких правил поведения и они, в конечном итоге, научатся понимать связь причины и следствия, и постепенно изменят свое поведение соответствующим образом. При таком подходе сама дисциплина становится тяжелой работой, так как требует постоянный поиск единственно правильного результата под определенный вид поведения у ребенка.

У такого метода дисциплинирования есть несколько камней преткновения: во-первых, дети, а в частности малыши, не умеют мыслить в соответствии с моралью поведения. Не имеет значения, насколько логично построена цепочка поведения и последствий, ребенок не умеет думать с точки зрения результата. Во-вторых, такая работа на самом деле не приносит ожидаемых поведенческих результатов. Основная причина этого кроется в том, что дисциплина не способна решить основные проблемы, которые приводят к плохому поведению детей. Мы часто думаем о дисциплине, как о корректирующем средстве, но часто поведенческие проблемы у детей имеют более глубокие корни.

Существует несколько ключевых проблем, лежащих в основе почти любого поведения, которые подвергаются коррекции дисциплиной (и дисциплина не обеспечивает решение ни одной из них):

Незрелость

Важно помнить, что дети не рождаются со способностью решать проблемы, принимать чужую точку зрения, оценивать результаты и управлять своими эмоциями и импульсами. Также они не всегда умеют отличить "правильное" от "неправильного". Хоть эта неспособность у детей часто приводит к значительным проблемам с поведением, она не может быть решена исключительно лишь методом дисциплинирования, так как только полное созревание ребенка сможет обеспечить желаемый для нас результат.

Отсутствие правильных отношений со взрослыми

Дети, по отношению к взрослым, должны находиться в состоянии доверительной зависимости, чтобы постоянно иметь глубокое и системное желание быть хорошим. Когда такая привязанность отсутствует, дети будут сопротивляться и инстинктивно противостоять всяческим принуждениям с их стороны. Эта проблема также не может быть решена с помощью дисциплины, на деле она может только усугубить положение.

Инстинктивная внимательность и осторожность

Эти качества невозможно выработать и научиться им, это скорее относится к  личностным характеристикам.

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Источник: https://www.parents.com/
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