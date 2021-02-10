Подводные камни дисциплины или почему воспитание не работает

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Седлецкая Татьяна
Основная теория работы, применяемая в дисциплине, считает, что поведение
формирует последствия. Отсюда следует, что основной задачей дисциплины является
контроль исхода поведения ребенка.
Мама кричит на ребенка. Фото: youtube.com
Сторонники метода контроля поведения предполагают, что дети должны
воспитываться в рамках четких правил поведения и они, в конечном итоге,
научатся понимать связь причины и следствия, и постепенно изменят свое
поведение соответствующим образом. При таком подходе сама дисциплина становится
тяжелой работой, так как требует постоянный поиск единственно правильного
результата под определенный вид поведения у ребенка.
У такого метода дисциплинирования есть несколько камней преткновения:
во-первых, дети, а в частности малыши, не умеют мыслить в соответствии с
моралью поведения. Не имеет значения, насколько логично построена цепочка
поведения и последствий, ребенок не умеет думать с точки зрения результата.
Во-вторых, такая работа на самом деле не приносит ожидаемых поведенческих
результатов. Основная причина этого кроется в том, что дисциплина не способна
решить основные проблемы, которые приводят к плохому поведению детей. Мы часто
думаем о дисциплине, как о корректирующем средстве, но часто поведенческие
проблемы у детей имеют более глубокие корни.
Существует несколько ключевых проблем, лежащих в основе почти любого
поведения, которые подвергаются коррекции дисциплиной (и дисциплина не
обеспечивает решение ни одной из них):
Незрелость
Важно помнить, что дети не рождаются со способностью решать проблемы,
принимать чужую точку зрения, оценивать результаты и управлять своими эмоциями
и импульсами. Также они не всегда умеют отличить "правильное" от
"неправильного". Хоть эта неспособность у детей часто приводит к значительным
проблемам с поведением, она не может быть решена исключительно лишь методом
дисциплинирования, так как только полное созревание ребенка сможет обеспечить
желаемый для нас результат.
Отсутствие правильных отношений
со взрослыми
Дети, по отношению к взрослым, должны находиться в состоянии доверительной
зависимости, чтобы постоянно иметь глубокое и системное желание быть хорошим. Когда
такая привязанность отсутствует, дети будут сопротивляться и инстинктивно
противостоять всяческим принуждениям с их стороны. Эта проблема также не может
быть решена с помощью дисциплины, на деле она может только усугубить положение.
Инстинктивная внимательность и
осторожность
Эти качества невозможно выработать и научиться им, это
скорее относится к личностным
характеристикам.
Ранее "Комментарии" писали, чем занять ребенка дома в плохую погоду — идеи
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