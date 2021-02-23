10 секретов заботливого отца

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Седлецкая Татьяна
Опасаетесь, что не сможете справиться с отцовством?
Семья. Фото: psychologies.today
Не
беспокойтесь о том, чтобы быть лучшим
Хороший отец — не только внимательный собеседник во время
кукольного чаепития. Хороший папа начинается с хорошего мужа. Помните, что есть
одна вещь, в которой нуждается ваш ребенок — это стабильный, любящий дом.
Работайте над тем, что сделает ваш брак крепким.
Постарайтесь
прожить нормальную жизнь до появления ребенка
Через пару недель после родов начинайте возвращаться к нормальной
жизни по мере возможности. Помните, путешествия даются маленьким детям на удивление
легко. Возьмите ребенка на завтрак в кафе, на экскурсии, шопинг – ведите тот же
образ жизни, что и до появления малыша.
Дайте
мамочке немного время для себя
Присмотрите за ребенком некоторое время, когда ваша жена
идет навестить свою маму, в торговый центр или собирается посмотреть кино со
своими друзьями. Она нуждается в этом даже больше, чем сама полагает. Также это
замечательный шанс побыть вдвоем с новорожденным.
Встать
с мамой для ночных кормлений
Когда малыш начал плакать для еды в два часа ночи, жена
должна встать, так как кормит грудью, но и вы вставайте с ней. Просто посидите
рядом и поддержите компанию, поделитесь историями о ваших днях, когда вы только
начали встречаться.
Будьте
ласковы с ребенком, особенно когда он становится старше
Ребенок, который знает, что его любят — это счастливый
ребенок, который всегда бежит и прыгает в ваши объятия, когда видит вас.
Относитесь
к вашему ребенку так, как хотели бы, чтобы ваш папа относился к вам, когда вы
были ребенком
Никогда
не злоупотребляйте вашим ребенком
То же самое относится и к вашей жене. Не существует такой
причины, чтобы ударить женщину или ругать ребенка. Сделайте своей целью дать
малышу столько любви и похвалы, чтобы сформировать его высокую самооценку.
Наслаждайтесь
– дети растут очень быстро
Возьмите тайм-аут на работе, чтобы быть с ними подольше. Не
забудьте забрать ребенка со школы, провести с ним все воскресение в парке
аттракционов. Поверьте, в старости вы никогда не скажете: "Хотел бы я провести больше
времени в офисе", вы скажете: "Я хотел бы я провести больше времени с моим
сыном".
Узнайте,
что больше всего хотят дети от своего отца
Их не волнует, какую работу вы имеете, или сколько наград
вы собрали в вашей отрасли, или какая у вас научная степень. То, что они хотят
больше всего — ваше время. Они хотят быть с вами. Они хотят ваше внимание, ваше
ухо, ваше мнение. Вы – его герой.
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