10 секретов заботливого отца

Опасаетесь, что не сможете справиться с отцовством?

Семья. Фото: psychologies.today

Не беспокойтесь о том, чтобы быть лучшим

Хороший отец — не только внимательный собеседник во время кукольного чаепития. Хороший папа начинается с хорошего мужа. Помните, что есть одна вещь, в которой нуждается ваш ребенок — это стабильный, любящий дом. Работайте над тем, что сделает ваш брак крепким.

Постарайтесь прожить нормальную жизнь до появления ребенка

Через пару недель после родов начинайте возвращаться к нормальной жизни по мере возможности. Помните, путешествия даются маленьким детям на удивление легко. Возьмите ребенка на завтрак в кафе, на экскурсии, шопинг – ведите тот же образ жизни, что и до появления малыша.

Дайте мамочке немного время для себя

Присмотрите за ребенком некоторое время, когда ваша жена идет навестить свою маму, в торговый центр или собирается посмотреть кино со своими друзьями. Она нуждается в этом даже больше, чем сама полагает. Также это замечательный шанс побыть вдвоем с новорожденным.

Встать с мамой для ночных кормлений

Когда малыш начал плакать для еды в два часа ночи, жена должна встать, так как кормит грудью, но и вы вставайте с ней. Просто посидите рядом и поддержите компанию, поделитесь историями о ваших днях, когда вы только начали встречаться.

Будьте ласковы с ребенком, особенно когда он становится старше

"Дети действительно понимают любящее прикосновение, — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова, — обнимая их, прижимая и целуя, вы заставляете их чувствовать себя любимыми".

Ребенок, который знает, что его любят — это счастливый ребенок, который всегда бежит и прыгает в ваши объятия, когда видит вас.

Относитесь к вашему ребенку так, как хотели бы, чтобы ваш папа относился к вам, когда вы были ребенком

Никогда не злоупотребляйте вашим ребенком

То же самое относится и к вашей жене. Не существует такой причины, чтобы ударить женщину или ругать ребенка. Сделайте своей целью дать малышу столько любви и похвалы, чтобы сформировать его высокую самооценку.

Наслаждайтесь – дети растут очень быстро

Возьмите тайм-аут на работе, чтобы быть с ними подольше. Не забудьте забрать ребенка со школы, провести с ним все воскресение в парке аттракционов. Поверьте, в старости вы никогда не скажете: "Хотел бы я провести больше времени в офисе", вы скажете: "Я хотел бы я провести больше времени с моим сыном".

Узнайте, что больше всего хотят дети от своего отца

Их не волнует, какую работу вы имеете, или сколько наград вы собрали в вашей отрасли, или какая у вас научная степень. То, что они хотят больше всего — ваше время. Они хотят быть с вами. Они хотят ваше внимание, ваше ухо, ваше мнение. Вы – его герой.

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