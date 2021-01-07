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5 способов поощрить застенчивого ребенка говорить

Заинтересованный родитель может помочь застенчивому ребенку научиться чувствовать себя более комфортно и удобно в социальных ситуациях. Даже в сложных условиях ваш ребенок может практиковать свои социальные навыки и научиться ориентироваться в большом мире более легко. Эти советы экспертов помогут вам найти правильный выход из сложившейся ситуации.

сегодня, 18:45
Автор:

Седлецкая Татьяна

Нет ничего плохого в том, чтобы быть немного сдержаннее остальных. Но если чувство застенчивости мешает ребенку наслаждаться новым опытом и делать то, что ему действительно нравится, это может стать проблемой.

5 способов поощрить застенчивого ребенка говорить

Застенчивый ребенок. Фото: it-will-help.com

Изменить язык

Говоря: "к сожалению, он застенчив" другому взрослому, который пытается безуспешно привлечь внимание малыша, вы даете ребенку понять, что видите его спокойствие, как негативное явление. Лучше скажите: "он сейчас чувствует себя более спокойно" — это будет означать, что вы признаете и понимаете, как ваш ребенок чувствует себя в этот момент, и даете ему посыл, что он не всегда может чувствовать себя таким образом.  

Открытый диалог

Поговорите с ребенком после того, как ситуация, которая заставила его сильно смутиться и молчать, завершилась. Подобные разговоры могут помочь вам лучше понять поведение ребенка. Затем, вы можете предложить некоторые варианты, которые помогут ребенку в следующий раз. Если она уклоняется говорить "привет", например, вы можете предложить ему улыбнуться в ответ или кивнуть головой.

Практика общения

Стратегия номер один для детей – это практика. Эксперты утверждают, что плавное погружение застенчивого ребенка в социальные ситуации позволит ему постепенно начать чувствовать себя комфортно и, в конечном счете, получать удовольствие от общения и игры с другими детьми. Начните с малого – попробуйте подружиться с одним-двумя детками на хорошо знакомой ребенку детской площадке.  

План на будущее

Если вы собираетесь на день рождения друга, проработайте некоторые стратегии общения с ребенком заранее. Скажите ребенку, что в гостях нужно со всеми поздороваться, а имениннику сказать: "С днем ​​рождения!". Проработайте подобный диалог с ребенком в ролях, пока малыш не начнет уверенно и естественно говорить положенные реплики. Постарайтесь не приходить на мероприятие последними, где ребенок будет вынужден сразу попасть в громкую и подавляющую атмосферу с большим количеством людей. Приходите пораньше, так чтобы другие люди были вынуждены подходить и здороваться (знакомиться) с вашим ребенком, и он сможет постепенно акклиматизироваться к ним.

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Источник: https://www.parents.com/
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