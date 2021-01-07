5 способов поощрить застенчивого ребенка говорить

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Седлецкая Татьяна
Нет ничего плохого в том, чтобы быть немного сдержаннее остальных. Но если
чувство застенчивости мешает ребенку наслаждаться новым опытом и делать то, что
ему действительно нравится, это может стать проблемой.
Застенчивый ребенок. Фото: it-will-help.com
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Говоря: "к сожалению, он застенчив" другому взрослому, который пытается
безуспешно привлечь внимание малыша, вы даете ребенку понять, что видите его
спокойствие, как негативное явление. Лучше скажите: "он сейчас чувствует себя более
спокойно" — это будет означать, что вы признаете и понимаете, как ваш ребенок
чувствует себя в этот момент, и даете ему посыл, что он не всегда может
чувствовать себя таким образом.
Открытый диалог
Поговорите с ребенком после того, как ситуация, которая заставила его
сильно смутиться и молчать, завершилась. Подобные разговоры могут помочь вам лучше
понять поведение ребенка. Затем, вы можете предложить некоторые варианты,
которые помогут ребенку в следующий раз. Если она уклоняется говорить "привет",
например, вы можете предложить ему улыбнуться в ответ или кивнуть головой.
Практика общения
Стратегия номер один для детей – это практика. Эксперты утверждают, что
плавное погружение застенчивого ребенка в социальные ситуации позволит ему
постепенно начать чувствовать себя комфортно и, в конечном счете, получать
удовольствие от общения и игры с другими детьми. Начните с малого – попробуйте
подружиться с одним-двумя детками на хорошо знакомой ребенку детской площадке.
План на будущее
Если вы собираетесь на день рождения друга,
проработайте некоторые стратегии общения с ребенком заранее. Скажите ребенку, что
в гостях нужно со всеми поздороваться, а имениннику сказать: "С днем рождения!".
Проработайте подобный диалог с ребенком в ролях, пока малыш не начнет уверенно
и естественно говорить положенные реплики. Постарайтесь не приходить на
мероприятие последними, где ребенок будет вынужден сразу попасть в громкую и подавляющую
атмосферу с большим количеством людей. Приходите пораньше, так чтобы другие
люди были вынуждены подходить и здороваться (знакомиться) с вашим ребенком, и
он сможет постепенно акклиматизироваться к ним.
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