Прежде чем вести своего ребенка в детский сад, необходимо предварительно его подготовить. Ведь до этого он жил в уютном доме, где все было ему так хорошо знакомо, а теперь нужно оправиться в место с другими детьми, дядями и тетями. Как пережить этот важный этап, рассказывает детский психолог Сабина Ламанна. Об этом пишет издание toneto.

Заранее сходите в садик, чтобы найти и запомнить в нем несколько интересных предметов. Например, вы увидели в группе красивую пожарную машину. Вот о ней и расскажите своему ребенку, придя домой. "Сынок, я видела такую красивую игрушку в одном месте. Оно называется "детский садик". Вот было бы здорово, если бы и ты ее увидел!".

Как подготовить ребенка к детскому саду: совет психолога. Фото: unsplash.

Дальше эксперт советует поговорить с будущей воспитательницей. Познакомьте ее заранее с ребенком: расскажите о его особенностях, о состоянии здоровья (если есть какая-то аллергия, например), об интересах и увлечениях. Поделитесь, чем малыша можно занять, когда у него плохое настроение. Для надежности можно передать всю сказанную информацию в напечатанном виде.

Вспомните вместе с ребенком, как вы сами ходили в садик. Как вам там было весело и уютно, скольких друзей вы там нашли. Расскажите, в какие игры вы играли и как весело проводили время.

Подберите малышу книги и мультфильмы про героев, которые тоже идут в сад. Чтобы ребенок тоже смог почувствовать себя настоящим героем, который открыт всему новому.





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