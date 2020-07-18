Каким должен быть настоящий отец: несколько незыблемых правил

Быть отцом - это почетная и при этом крайне тяжелая миссия. Чтобы правильно воспитать ребенка, необходимо приложить все свои опыт и знания, а также научится много чему новому. Сегодня мы, с помощью портала mport, попробуем немного подготовить тебя к этой миссии и расскажем, как должен действовать хороший отец.

Относись с уважением к матери своих детей

Взаимное уважение между родителями покажет детям, что их также любят и уважают.

Заслужи право быть услышанным



Начинай говорить с ребенком, когда он еще совсем маленький. Говори обо всем. Когда ребенок подрастет, будь внимателен к его проблемам и вопросам.

Читай своим детям

Так же как и в случае с разговорами, читать своему ребенку следует с самого раннего возраста. Дети, которым читают, имеют больше шансов стать порядочными людьми и достичь успеха в будущем.

Показывай привязанность

Дети нуждаются в безопасности. Они осознают ее, когда востребованы и любимы своей семьей.

Знай, что работа отца никогда не заканчивается



Даже когда дети вырастут, заведут семью, добьются успеха, они всегда будут обращаться к отцу в трудную минуту за помощью или советом.

Надеемся, мы немного помогли тебе получить представление о тернистом пути отцовства. Также издание "Комментарии" расскажет, как научить сына обращению с финансами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!