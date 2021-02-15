Готовы ли вы стать родителями - 5 способов проверить себя

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Рождение ребенка — это время, наполненное любовью,
счастьем и радостью между вами и вашим партнером.
Родители. Фото: mama.md
Разделить обязанности
Составьте список домашних дел и обязанностей, связанных
с домашним хозяйством и уходом за малышом, и начните выполнять часть этой
работы уже сейчас – таким образом к моменту рождения ребенка большая часть
ваших новых обязанностей станет для вас и вашего партнера обычной рутинной
задачей. Не забудьте поблагодарить друг друга за хорошо выполненную работу!
Старайтесь часто обсуждать свои роли, чтобы при необходимости внести какие-либо
коррективы в свою рутину.
Разговоры о
сексе
Обсудите свои проблемы и опасения, прежде чем
какое-либо негодование будет иметь возможность просочиться в ваши отношения.
Постарайтесь найти способы сообщить своему партнеру, что секса в вашей жизни
станет меньше с появлением малыша, и вместе придумайте решение, способное
сделать вас счастливыми.
Обсудите свой стиль воспитания
Обустроить комнату для своего
ребенка и задать друг другу вопросы о родительстве – основные моменты вашей беременности.
Поговорите друг с другом, а также проконсультируйтесь с родителями, стиль
воспитания которых является для вас приоритетным.
Поиски педиатра
Выслушивайте рекомендации других
родителей, задайте интересующие вас вопросы потенциальным кандидатам и
поговорите с мужем о том, каким вы оба хотите видеть своего педиатра.
Грудное вскармливание
Хотя окончательное решение о
том, кормить ли малыша грудью или нет, ложится на ваши плечи, обсудите этот
вопрос со своим мужем. Подумайте о способах привлечения вашего партнера к
данному процессу, например, принести ребенка для кормления в середине ночи, а
затем сменить ему подгузник.
Финансовая сторона вопроса
Проследите семейные расходы и
обратите внимание на несущественные траты – сосредоточьтесь на том, без чего
ваша семья может обойтись. Так вы сможете составить свой семейный бюджет,
сложив четкую финансовую картину своего будущего.
Ранее "Комментарии" писали о
папе близняшек, который рассказал о своем опыте воспитания.
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