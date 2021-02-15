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Готовы ли вы стать родителями - 5 способов проверить себя

Как избежать любых непониманий и ссор в течение первых месяцев в качестве родителей - психолог рассказал, как подготовится к новой роли и максимально защитить отношения

сегодня, 11:39
Автор:

Седлецкая Татьяна

Рождение ребенка — это время, наполненное любовью, счастьем и радостью между вами и вашим партнером.

Готовы ли вы стать родителями - 5 способов проверить себя

Родители. Фото: mama.md

Разделить обязанности

Составьте список домашних дел и обязанностей, связанных с домашним хозяйством и уходом за малышом, и начните выполнять часть этой работы уже сейчас – таким образом к моменту рождения ребенка большая часть ваших новых обязанностей станет для вас и вашего партнера обычной рутинной задачей. Не забудьте поблагодарить друг друга за хорошо выполненную работу! Старайтесь часто обсуждать свои роли, чтобы при необходимости внести какие-либо коррективы в свою рутину.

Разговоры о сексе

"На первый взгляд может показаться неловким обсуждать сексуальную жизнь после родов, но это чрезвычайно важный вопрос, который необходимо поднять до появления в вашей жизни грязных подгузников", — говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова.

Обсудите свои проблемы и опасения, прежде чем какое-либо негодование будет иметь возможность просочиться в ваши отношения. Постарайтесь найти способы сообщить своему партнеру, что секса в вашей жизни станет меньше с появлением малыша, и вместе придумайте решение, способное сделать вас счастливыми.

Обсудите свой стиль воспитания

Обустроить комнату для своего ребенка и задать друг другу вопросы о родительстве – основные моменты вашей беременности. Поговорите друг с другом, а также проконсультируйтесь с родителями, стиль воспитания которых является для вас приоритетным.

Поиски педиатра

Выслушивайте рекомендации других родителей, задайте интересующие вас вопросы потенциальным кандидатам и поговорите с мужем о том, каким вы оба хотите видеть своего педиатра.

Грудное вскармливание

Хотя окончательное решение о том, кормить ли малыша грудью или нет, ложится на ваши плечи, обсудите этот вопрос со своим мужем. Подумайте о способах привлечения вашего партнера к данному процессу, например, принести ребенка для кормления в середине ночи, а затем сменить ему подгузник.

Финансовая сторона вопроса

Проследите семейные расходы и обратите внимание на несущественные траты – сосредоточьтесь на том, без чего ваша семья может обойтись. Так вы сможете составить свой семейный бюджет, сложив четкую финансовую картину своего будущего.

Ранее "Комментарии" писали о папе близняшек, который рассказал о своем опыте воспитания


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Источник: https://www.parents.com/parenting/adoption/facts/surviving-the-wait-for-your-adopted-baby/
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