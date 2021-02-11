Папа близняшек рассказал про свой опыт воспитания

Запомните – ваш лучший друг – врач, номер телефона которого вы должны помнить наизусть. Ваша жена никогда не будет верить даже самому здравому смыслу и уравновешенным объяснениям, пока она не услышит это от врача или медсестры.

Двойня. Фото: depositphotos

Отдых является наилучшим решением

Много раз я чувствовал, что мой самый важный вклад в беременность – это напоминать моей жене, что она беременна двойней. Я постоянно твердил ей, чтобы она шла в постель и получила такой необходимый ей отдых. Вы же понимаете, насколько тяжелый вес она носит по мере роста близнецов в ее животе?

Схватки

Все родильные истории удивительны, уникальны, и неописуемы, но все они имеют одно общее свойство: у вас нет абсолютно никакого контроля над этим процессом – так постарайтесь хотя бы не потерять контроль над собой!

Мама – забота о малышах, папа – забота о маме

Черед папы настал в своем полном объеме! Близнецы родились и на плечи вашей жены легла обязанность ухода за новорожденными, готовка, уборка, стирка и т.д. Она чувствует, будто весь мир находится на ее плечах, и она ничего не может сделать достаточно хорошо. Ее гормоны бушуют, и она себя исчерпала. Лучшее, что вы можете сделать — быть нежным любящим и заботливым мужем: напоминать ей, что она самая большая умничка на свете, кормить ее, просто быть рядом, чтобы помочь, слушать, соглашаться, или просто обниматься.

Подготовка и запасы

В первые дни, когда вы живете в режиме трехчасового цикла кормления, всегда будьте готовы к следующему шагу! Другими словами, если вы только что использовали последнюю пеленку, пополните свои запасы. Если вы только что использовали последнюю чистую бутылку – подготовьте новую пару, чтобы все было готово к следующему раунду, потому что вы никогда не знаете, каким он будет – он может включать в себя капризную маму и двух малышей с коликами, а у вас нет никакого терпения и ни одной чистой бутылки!

Те же игры — больше игроков

Вы больше не можете представить свою жизнь без близнецов. Конечно, это двойные подгузники и в два раза больше грязного белья, но смех и наслаждение, которые дарят вам дети – стоят этого! Да – их двое и порой кажется, что и растут они в два раза быстрее. Ловите каждый момент и стремитесь быть Отцом с большой буквы!

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