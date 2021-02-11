Папа близняшек рассказал про свой опыт воспитания

Язык
Coinspot 11.02.2021
BTC/USD
46713.62
ETH/USD
1780.50
LTC/USD
189.74
НБУ 11.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Запомните – ваш лучший друг – врач, номер телефона которого вы должны
помнить наизусть. Ваша жена никогда не будет верить даже самому здравому смыслу
и уравновешенным объяснениям, пока она не услышит это от врача или медсестры.
Двойня. Фото: depositphotos
Отдых является наилучшим
решением
Много раз я чувствовал, что мой самый важный вклад в беременность – это напоминать
моей жене, что она беременна двойней. Я постоянно твердил ей, чтобы она шла в
постель и получила такой необходимый ей отдых. Вы же понимаете, насколько
тяжелый вес она носит по мере роста близнецов в ее животе?
Схватки
Все родильные истории удивительны, уникальны, и неописуемы, но все они
имеют одно общее свойство: у вас нет абсолютно никакого контроля над этим процессом
– так постарайтесь хотя бы не потерять контроль над собой!
Мама – забота о малышах, папа –
забота о маме
Черед папы настал в своем полном объеме! Близнецы родились и на плечи вашей
жены легла обязанность ухода за новорожденными, готовка, уборка, стирка и т.д.
Она чувствует, будто весь мир находится на ее плечах, и она ничего не может
сделать достаточно хорошо. Ее гормоны бушуют, и она себя исчерпала. Лучшее, что
вы можете сделать — быть нежным любящим и заботливым мужем: напоминать ей, что
она самая большая умничка на свете, кормить ее, просто быть рядом, чтобы
помочь, слушать, соглашаться, или просто обниматься.
Подготовка и запасы
В первые дни, когда вы живете в режиме трехчасового цикла кормления, всегда
будьте готовы к следующему шагу! Другими словами, если вы только что
использовали последнюю пеленку, пополните свои запасы. Если вы только что
использовали последнюю чистую бутылку – подготовьте новую пару, чтобы все было
готово к следующему раунду, потому что вы никогда не знаете, каким он будет –
он может включать в себя капризную маму и двух малышей с коликами, а у вас нет
никакого терпения и ни одной чистой бутылки!
Те же игры — больше игроков
Вы больше не можете представить свою жизнь без близнецов. Конечно, это
двойные подгузники и в два раза больше грязного белья, но смех и наслаждение,
которые дарят вам дети – стоят этого! Да – их двое и порой кажется, что и
растут они в два раза быстрее. Ловите каждый момент и стремитесь быть Отцом с
большой буквы!
Ранее "Комментарии" писали о том, что испытывают дети во время родов:
экспертный взгляд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости