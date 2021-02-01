Что должен уметь малыш в 10-12 месяцев: объясняет детский психолог

В этом возрасте малыш уже умеет ползать, самостоятельно стоять, подтягиваясь за поручень кроватки. Между 10 и 12 месяцами происходит еще одно захватывающее событие — двигательные навыки с использованием рук. Например, вы гуляете со своим малышом в коляске, когда он вдруг указывает на собаку и визжит.

Ребенок ходит. Фото: lifehacker.ru

Моторные навыки

Моторные области головного мозга ребенка созревают с головы до ног. В первую очередь развиваются области головного мозга, которые управляют мускулами головы и шеи. Затем они берут на себя управление контролем туловища, координацией рук и мышц рук. Области мозга, контролирующие ноги, развиваются последними.

"Это происходит потому, что ребенок должен узнать, как сосать, как кормить себя, прежде чем начнет ходить", — объясняет детский психолог Анастасия Бирюкова.

Захват

В период с 10 до 12 месяцев малыш развивает захват ладонью — возможность использовать большой и указательный пальцы вместе, чтобы схватить и манипулировать объектами. Указание или "тыкание" в предметы является предшественником этого важного события, свидетельствующего о том, что малыш имеет возможность перемещать указательный палец отдельно от остальной части ладони.

Заполучить контроль

К 12 месяцам, когда пальцы ладони и руки работают слажено вместе, малыш должен уметь строить двухблочную башню (затем сбивать ее), размещать маленькие предметы внутри больших и вынимать их. В хорошем настроении ваш ребенок может даже "помочь" вам одеть или раздеть его, подняв руки и зажав ладони в кулаки. Он будет хлопать в ладоши, когда будет счастлив.

"1 год – это возраст подражания, — отмечает Анастасия Бирюкова, — ваш малыш будет хотеть делать все, что делаете вы".

В возрасте 10-12 месяцев ваш малыш также научится вставать на ножки, подтягиваясь за поручень кроватки. Как только ребенок научится вставать, будет трудно заставить его сесть. Вы только что посадили малыша в его высокий стул для кормления, а он уже повернулся и пытается встать. Умение вставать на ноги самостоятельно — постоянный приоритет вашего ребенка в этот период, поскольку он практикует балансировку в подготовке к первым шагам.

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