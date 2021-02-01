Что должен уметь малыш в 10-12 месяцев: объясняет детский психолог

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Седлецкая Татьяна
В этом возрасте малыш уже умеет ползать, самостоятельно
стоять, подтягиваясь за поручень кроватки. Между 10 и 12 месяцами происходит
еще одно захватывающее событие — двигательные навыки с использованием рук.
Например, вы гуляете со своим малышом в коляске, когда он вдруг указывает на
собаку и визжит.
Ребенок ходит. Фото: lifehacker.ru
Моторные
навыки
Моторные области головного мозга ребенка созревают с
головы до ног. В первую очередь развиваются области головного мозга, которые управляют
мускулами головы и шеи. Затем они берут на себя управление контролем туловища, координацией
рук и мышц рук. Области мозга, контролирующие ноги, развиваются последними.
Захват
В период с 10 до 12 месяцев малыш развивает захват ладонью
— возможность использовать большой и указательный пальцы вместе, чтобы схватить
и манипулировать объектами. Указание или "тыкание" в предметы является
предшественником этого важного события, свидетельствующего о том, что малыш
имеет возможность перемещать указательный палец отдельно от остальной части ладони.
Заполучить
контроль
К 12 месяцам, когда пальцы ладони и руки работают слажено
вместе, малыш должен уметь строить двухблочную башню (затем сбивать ее), размещать
маленькие предметы внутри больших и вынимать их. В хорошем настроении ваш
ребенок может даже "помочь" вам одеть или раздеть его, подняв руки и зажав ладони
в кулаки. Он будет хлопать в ладоши, когда будет счастлив.
В возрасте 10-12 месяцев ваш малыш также научится
вставать на ножки, подтягиваясь за поручень кроватки. Как только ребенок научится
вставать, будет трудно заставить его сесть. Вы только что посадили малыша в его
высокий стул для кормления, а он уже повернулся и пытается встать. Умение
вставать на ноги самостоятельно — постоянный приоритет вашего ребенка в этот
период, поскольку он практикует балансировку в подготовке к первым шагам.
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