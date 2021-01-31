В Украину запретили ввозить роман "Мастер и Маргарита": в чем причина

Гостелерадио Украины запретило ввозить из Российской Федерации книгу писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина.

почему в Украине запретили книгу "Мастер и Маргарита" (фото из открытых источников)

О причинах попадания книг в запрещенный список рассказал начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык.

По его словам, среди запрещенных к импорту книг превалируют не произведения антиукраинского содержания, а те, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора. По его словам, это не одно и то же самое, но также не отвечает критериям оценивания.

При этом запрещенные книги "как правило, вполне нейтральные. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить только опытные специалисты".

Книга "Мастер и Маргарита" запрещена из-за того, что в ее предисловии вспоминаются представители российского кино, которые были за публичную поддержку военной интервенции в Украину и отнесены к перечню лиц, создающих угрозу национальной безопасности. По всей видимости, имелись в виду не все книги, а определенные издания.

Запрещен также ввоз детской книги "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия", поскольку в ней создан "под руководством украинца Сергея Королева первый искусственный спутник Земли "украшенную флагом РФ, что вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги".

Книгу "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой" нельзя ввозить, потому что авторы называют Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории России и иллюстрируют ее портретами Ленина и красными флагами.

Кроме того, запрещены книги Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию", Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241", Оливера Стоуна и Питера Кузника "Нерассказанная история США", Николая Леонова и Алексея Макеева "Опасная масть".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая книга стала самой популярной среди украинцев в 2020 году.

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