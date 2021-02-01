В Украине опровергли запрет «Мастера и Маргариты», но есть нюанс

В социальной сети распространилась информация о том, что Гостелерадио Украины запретило ввозить в страну роман "Мастер и Маргарита" русского писателя Михаила Булгакова. Но как оказалось, запрет касается только одного тиража, который был издан в "Азбуке-Аттикус".

в Украине опровергли запрет «Мастера и Маргариты» (фото из открытых источников)

По словам начальника управления Госкомтелерадио Сергея Олийныка, скандал вокруг романа "Мастер и Маргарита" был раздут на пустом месте. Эта книга открыто продается в Украине, без каких-либо ограничений. Запрет введен только на одно из печатных изданий романа, выпущенного российским издательством, потому что в нем вспоминаются люди, поддерживавшие вооруженную агрессию России в отношении Украины.

На своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов написал, что помимо этого тиража "Мастера и Маргартиты", запрещен коммерческий ввоз двух книг Бориса Акунина по российской истории, которые показывают российский взгляд на историю нашей страны, а вот детективы продаются без ограничений.

С полным списком запрещенных к коммерческому ввозу печатных изданий можно ознакомиться на официальной странице Госкомитета по телевидению и радиовещанию.

Напомним, что "Мастер и Маргарита" писателя Михаила Булгакова является одним из самых популярных романов XX века.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году самой популярной среди украинцев стала публицистическая книга историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Она заняла лидирующее место по продажам — в прошлом году было продано 71,1 тыс. экземпляров. Тираж, по данным издателей, пришлось дважды допечатывать.





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