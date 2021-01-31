Три книги об отношениях, которые стоит прочитать каждой

Чтобы отношения приносили радость, спокойствие и удовлетворение, над ними необходимо постоянно работать. Если хотите лучше понимать своего партнера, тогда почитайте специальную литературу. Ведущий программы "Кохання на виживання" (Новый канал) Олег Кензов посоветовал несколько интересных книг.

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Эрих Фромм, "Искусство любить"

Это одна из самых известных работ немецкого социального психолога и философа Эриха Фромма. В книге "Искусство любить" автор задается вопросом, что такое любовь, является ли она чувством, доступным зрелой личности, и какие условия необходимы для того, чтобы научиться любить.

Экхарт Толле, "О чем говорит тишина"

Книга немецкого писателя и духовного оратора Экхарта Толле "О чем говорит тишина" написана в стиле древности, размышления о Боге и сущности. Послание этого произведения столь же ясно и недвусмысленно: существует путь из страданий в мир безмятежности и покоя. Если научиться слышать голос Тишины.

Ошо "Любовь, свобода, одиночество"

Эта книга заключает в себе множество мудрых высказываний Ошо — индийского духовного лидера и мистика. Темы, которые вынесены в название произведения, интересуют очень многих людей, ведь это то, что считается самым важным в жизни. Здесь прежде всего идет речь о любви. Автор использует различные лексические приемы, поэтому стиль повествования кажется возвышенным и вдохновляющим.

Олег Кензов отметил, что многие люди с головой ныряют в отношения и теряют себя, не понимая, что попадают в зависимость. В результате возникает ревность, недопонимание, недосказанность и прочие проблемы. По словам ведущего, в первую очередь, человек должен развиваться как личность и любить себя, ведь чем лучше ты узнаешь себя, тем больше понимаешь, какого человека хочешь видеть рядом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги способны перевернуть ваше сознание.

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