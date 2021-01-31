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Три книги об отношениях, которые стоит прочитать каждой

Эти книги помогают партнерам больше понять друг друга

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы отношения приносили радость, спокойствие и удовлетворение, над ними необходимо постоянно работать. Если хотите лучше понимать своего партнера, тогда почитайте специальную литературу. Ведущий программы "Кохання на виживання" (Новый канал) Олег Кензов посоветовал несколько интересных книг.

Три книги об отношениях, которые стоит прочитать каждой

фото: Unsplash

Эрих Фромм, "Искусство любить"

Это одна из самых известных работ немецкого социального психолога и философа Эриха Фромма. В книге "Искусство любить" автор задается вопросом, что такое любовь, является ли она чувством, доступным зрелой личности, и какие условия необходимы для того, чтобы научиться любить.

Экхарт Толле, "О чем говорит тишина"

Книга немецкого писателя и духовного оратора Экхарта Толле "О чем говорит тишина" написана в стиле древности, размышления о Боге и сущности. Послание этого произведения столь же ясно и недвусмысленно: существует путь из страданий в мир безмятежности и покоя. Если научиться слышать голос Тишины.

Ошо "Любовь, свобода, одиночество"

Эта книга заключает в себе множество мудрых высказываний Ошо — индийского духовного лидера и мистика. Темы, которые вынесены в название произведения, интересуют очень многих людей, ведь это то, что считается самым важным в жизни. Здесь прежде всего идет речь о любви. Автор использует различные лексические приемы, поэтому стиль повествования кажется возвышенным и вдохновляющим.

Олег Кензов отметил, что многие люди с головой ныряют в отношения и теряют себя, не понимая, что попадают в зависимость. В результате возникает ревность, недопонимание, недосказанность и прочие проблемы. По словам ведущего, в первую очередь, человек должен развиваться как личность и любить себя, ведь чем лучше ты узнаешь себя, тем больше понимаешь, какого человека хочешь видеть рядом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги способны перевернуть ваше сознание.


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Источник: https://extremelove.novy.tv/ru/news/2020/11/13/kruti-knigi-pro-stosunki-top-3-vid-olega-kenzova-zberigay/
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