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Что почитать: ТОП-5 книг, которые перевернут ваше сознание

В каждой книге есть что-то важное и полезное

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Книги являются источником знаний, вдохновения, идей, фантазии. С их помощью мы получаем мощный заряд энергии, который заставляет действовать, делать выводы, анализировать ситуации и менять свою жизнь к лучшему. Представляем список книг, которые способны перевернуть сознание и заставят взглянуть совсем иначе на привычные нам вещи.

Что почитать: ТОП-5 книг, которые перевернут ваше сознание

что почитать на выходных (фото из открытых источников)

Сто лет одиночества

Этот роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса считается одним из самых популярных в направлении магического реализма. В нем рассказывается о жизни семи поколений семьи Буэндиа. В произведении фантастические события преподносятся через обыденность, через ситуации, которые для персонажей не являются аномальными.

Виноваты звезды

Книга американского писателя Джона Грина является мировым бестселлером, по которому сняли одноименный фильм. Произведение покорило сотни читателей и стало одной из жемчужин современной культуры. Книга с красивым языком и захватывающим сюжетом, пробуждающая желание жить.

Не отпускай меня

Увлекательный роман, который переносит читателей в антиутопическую Великобританию конца XX века. Это честная книга, благодаря которой вы уже не сможете смотреть "замыленным взглядом" на окружающий вас мир.

Поллианна

Роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер, рассказывающий о маленькой девочке Полианне, которая является неисправимой оптимисткой. Это книга-антидепрессант, рекомендованная к прочтению даже самым циничным скептикам.

451 градус по Фаренгейту

Научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери. В ней автор размышляет над тем, есть ли у человечества будущее, изображая мир, в котором сжигаются книги, а люди живут только поверхностными, материальными ценностями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги способны прокачать IQ в короткие сроки.


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Источник: http://bishelp.ru/rich/20-knig-kotorye-perevernut-vashe-soznanie-i-izmenyat-zhizn
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