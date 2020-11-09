ТОП-5 книг, которые вы прочитаете на одном дыхании

Если хотите отвлечься от реальности и погрузиться в красочную литературную историю, тогда представляем вам список книг, которые вам в этом помогут.

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"Любовь живет три года", Фредерик Бегбедер

Этот роман получил широкую популярность, ведь в нем речь идет о любви. Автор считает, что это прекрасное чувство связано с определенными гормонами, которые вырабатывает наш организм. Но спустя три года эмоциональная зависимость партнеров угасает… Правда ли это? И что делать дальше?

"Безумно богатые азиаты", Кевин Кван

Книга, в которой идеально переплетается ироничный юмор, закрученная любовная линия, капелька безумия и обилие модных брендов. В центре сюжета оказывается девушка Рейчел Чу, которая узнает, что ее бойфренд — один из самых завидных азиатских женихов.

"Город женщин", Элизабет Гилберт

Сюжет книги переносит зрителей в Нью-Йорк в 1940-е годы и рассказывает о жизни молодых героинь. Это история о барьерах, с которыми сталкиваются девушки и о том, как они их преодолевают в поисках радости жизни.

"Рецепты счастья", Эльчин Сафарли

Чтобы сделать зимние вечера более уютными, вам потребуется эта книга. В ней вы найдете душевные истории о людях, семье и детстве. И рецепты, которые тут же хочется повторить на своей кухне.

"Письмо незнакомки", Стефан Цвейг

Ее называют одной из самых сильных новел. В ней рассказана история женщины, которая сильно и жертвенно любит мужчину на протяжение всей жизни, но он об этом даже не подозревал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги стоит прочитать каждой женщине.

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