ТОП-10 книг, которые стоит прочитать каждой женщине

Приятно провести вечер можно с помощью увлекательной книги. Погрузитесь в интересную историю, которая поможет расслабиться и отвлечет от бытовых проблем. Представляем подборку произведений, которые стоит прочитать каждой женщине.

ТОП-10 книг для женщин (фото из открытых источников)

"Жизнь взаймы", Э. М. Ремарк

Эта книга учит нас ценить каждый миг жизни и проживать каждый день как последний., ведь никто не знает, что нам приготовила судьба.. Это история об автогонщике Клэрфе, который влюбляется в Лилиан — смертельно больную пациентку туберкулезного санатория. Автор в своем произведении наводит на размышления о смысле жизни, ее ценности и значимости решений, которые мы принимаем.

"Дороже самой жизни", Э. Манро

Когда читаешь эту книгу, складывается впечатление, что она написана именно о вашей собственной жизни, такой, какая она есть, со всеми изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она демонстрирует его в полном объеме.

"Поющие в терновнике", К. Маккалоу

Произведение, которое в пух и прах разносит все стереотипы о любовных романах, как легком и безынтересном чтиве. Необыкновенный мир, который увлекает читателя с первых страниц книги.

"Есть. Молиться. Любить", Э. Гильберт

Это книга, в которой рассказывается история успешной женщины, потерявшей вкус жизни и вновь обретшей его. Это произведение о свободе, счастье, выборе и умении получить удовольствие от каждого момента.

"Шоколад", Д. Харрис

Этот роман рассказывает о матери и дочери, которые приезжают в маленький захолустный городок и открывают в нем свою кондитерскую. И жизнь горожан меняется навсегда. Прекрасная книга о том, что немного магии живет в каждой женщине, и главное — уметь ее правильно применять.

"Опасные связи", Шодерло де Лакло

Эпистолярный роман об интригах ради мести, о человеческих слабостях и недостатках. Книга обязательна к прочтению!

"Убежище. Дневник в письмах", А. Франк

Анна Франк умерла в 15-летнем возрасте и она не писала книг, а лишь вела дневник с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. Ее записи тронут сердце каждого.

"Любовница французского лейтенанта", Д. Фаулз

Еще один необычный роман о любви, в котором можно даже побывать автором книги. У этого произведения есть две неожиданные возможные развязки, и вам решать, что произойдет в конце.

"Унесенные ветром", М. Митчелл

Эта книга о любви и разочаровании, о дружбе и предательстве и, конечно, о страшной войне. Это история, к которой хочется каждый раз возвращаться…

"Рассказ служанки", М. Этвуд

Антиутопический роман, в котором автор показывает дивный новый мир, где женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Им оставлена лишь одна роль — служанки. Роман, который просто не получится читать равнодушно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги способны перевернуть сознание и заставят взглянуть совсем иначе на привычные вещи.

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