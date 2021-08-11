ТОП-10 книг, которые стоит прочитать каждой женщине

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Светлана Шкурупий
Приятно провести вечер можно с помощью увлекательной книги. Погрузитесь в интересную историю, которая поможет расслабиться и отвлечет от бытовых проблем. Представляем подборку произведений, которые стоит прочитать каждой женщине.
ТОП-10 книг для женщин (фото из открытых источников)
"Жизнь взаймы", Э. М. Ремарк
Эта книга учит нас ценить каждый миг жизни и проживать каждый день как последний., ведь никто не знает, что нам приготовила судьба.. Это история об автогонщике Клэрфе, который влюбляется в Лилиан — смертельно больную пациентку туберкулезного санатория. Автор в своем произведении наводит на размышления о смысле жизни, ее ценности и значимости решений, которые мы принимаем.
"Дороже самой жизни", Э. Манро
Когда читаешь эту книгу, складывается впечатление, что она написана именно о вашей собственной жизни, такой, какая она есть, со всеми изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она демонстрирует его в полном объеме.
"Поющие в терновнике", К. Маккалоу
Произведение, которое в пух и прах разносит все стереотипы о любовных романах, как легком и безынтересном чтиве. Необыкновенный мир, который увлекает читателя с первых страниц книги.
"Есть. Молиться. Любить", Э. Гильберт
Это книга, в которой рассказывается история успешной женщины, потерявшей вкус жизни и вновь обретшей его. Это произведение о свободе, счастье, выборе и умении получить удовольствие от каждого момента.
"Шоколад", Д. Харрис
Этот роман рассказывает о матери и дочери, которые приезжают в маленький захолустный городок и открывают в нем свою кондитерскую. И жизнь горожан меняется навсегда. Прекрасная книга о том, что немного магии живет в каждой женщине, и главное — уметь ее правильно применять.
"Опасные связи", Шодерло де Лакло
Эпистолярный роман об интригах ради мести, о человеческих слабостях и недостатках. Книга обязательна к прочтению!
"Убежище. Дневник в письмах", А. Франк
Анна Франк умерла в 15-летнем возрасте и она не писала книг, а лишь вела дневник с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. Ее записи тронут сердце каждого.
"Любовница французского лейтенанта", Д. Фаулз
Еще один необычный роман о любви, в котором можно даже побывать автором книги. У этого произведения есть две неожиданные возможные развязки, и вам решать, что произойдет в конце.
"Унесенные ветром", М. Митчелл
Эта книга о любви и разочаровании, о дружбе и предательстве и, конечно, о страшной войне. Это история, к которой хочется каждый раз возвращаться…
"Рассказ служанки", М. Этвуд
Антиутопический роман, в котором автор показывает дивный новый мир, где женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Им оставлена лишь одна роль — служанки. Роман, который просто не получится читать равнодушно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги способны перевернуть сознание и заставят взглянуть совсем иначе на привычные вещи.
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