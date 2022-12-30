Стивен Кинг рассказал о своем желании на 2023 год. Оно касается Украины

Культовый американский писатель Стивен Кинг рассказал о своем желании на 2023 год, которое связано с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter "короля ужасов".

Американский писатель Стивен Кинг. Фото из Twitter Stephen King

Война в Украине привлекла внимание всего мира, включая и литературные деятели современности. Действия Путина в Украине осудили в частности английский автор рассказов о Гарри Поттере Джоан Роулинг и американский писатель известный своими книгами в стиле ужасов Стивен Кинг.

Кинг не раз выражал свою поддержку и солидарность Украине. "Король ужасов" еще в первые дни войны выложил в своем аккаунте в Twitter свое фото с футболкой, содержащей надпись с надписью I Stand wıth Ukraine.

На этот раз коллега Стивена Кинга Дон Винслоу спросил у Twitter о самом личном желании на 2023 год, на которое коротко ответил американский писатель.

"Мир в Украине", — оставил комментарий в Twitter Стивен Кинг.

Посмотреть оригинальное сообщение Стивена Кинга можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине назвали лучшую книгу 2022 года . Им оказался роман Андрея Семенкива "Танцы с костями. Медицинский триллер". Кроме того, избрали книги в категории детской литературы " Призраки Черной дубравы" авторства Андрея Бачинского, а в эссеистике победил Павел Казарин с книгой "Дикий Запад Восточной Европы".

Также "Комментарии" писали о самой популярной книге в России за 2022 год. Им оказался роман-антиутопия, изображающая авторитарный режим, полностью контролирующий мнение общества. В антиутопии, написанной более 70 лет назад, можно заметить параллели с Россией.

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