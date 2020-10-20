Пять книг, которые вдохновляют на перемены в жизни

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Светлана Шкурупий
Если хотите изменить свою жизнь к лучшему — начните действовать. А поможет вам в этом список мотивирующих и вдохновляющих книг, в которых есть не только теоретические рассуждения, но и эффективнейшие методики. Списком произведений поделилось издание Hipstamama.
"Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь", Барбара Шер
Эта книга о том, как реализовать себя в жизни. Она подойдет для тех людей, которые хотят обнаружить свои скрытые таланты и сильные стороны, для тех, кто хочет обратить свои страхи и негативные эмоции себе на пользу. Автор произведения считает, что все мечты осуществимы, просто нужно правильно их формулировать и верить в их исполнение.
"Магия утра", Хэл Элрод
Эта книга – эмоциональное, мотивирующее и аргументированное руководство для тех, кто хочет качественно улучшить свою жизнь. Утренние ритуалы, которые предлагает осуществлять автор этой книги, помогли десяткам тысяч людей почувствовать себя лучше и успевать больше.
"30 шикарных дней: план по созданию жизни твоей мечты", Фиона Феррис
Эта книга дает простой, динамичный и по-французски шикарный сценарий на 30 дней, чтобы в корни изменить свою жизнь. Автор Фиона Феррис, не понаслышке знает, что значат хандра и неудовлетворенность серыми буднями. Она изменила свою жизнь, теперь дело за вами.
"Одна привычка в неделю", Бретт Блюменталь
"Будь лучшей версией себя", Дэн Вальдшмидт
Эта книга будет стимулировать вас развиваться. Кроме поразительно мотивирующих мыслей и побуждений к действию, в каждой главе есть реальная история о реальном человеке, который смог выйти за пределы заурядности и изменить жизнь к лучшему.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги стоит прочитать осенью.
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