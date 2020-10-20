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Пять книг, которые вдохновляют на перемены в жизни

Эти книги помогут свежим взглядом посмотреть на свою жизнь

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите изменить свою жизнь к лучшему — начните действовать. А поможет вам в этом список мотивирующих и вдохновляющих книг, в которых есть не только теоретические рассуждения, но  и эффективнейшие методики. Списком произведений поделилось издание Hipstamama.

Пять книг, которые вдохновляют на перемены в жизни

"Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь", Барбара Шер

Эта книга о том, как реализовать себя в жизни. Она подойдет для тех людей, которые хотят обнаружить свои скрытые таланты и сильные стороны, для тех, кто хочет обратить свои страхи и негативные эмоции себе на пользу. Автор произведения считает, что все мечты осуществимы, просто нужно правильно их формулировать и верить в их исполнение.

"Магия утра", Хэл Элрод

Эта книга – эмоциональное, мотивирующее и аргументированное руководство для тех, кто хочет качественно улучшить свою жизнь. Утренние ритуалы, которые предлагает осуществлять автор этой книги, помогли десяткам тысяч людей почувствовать себя лучше и успевать больше.

"30 шикарных дней: план по созданию жизни твоей мечты", Фиона Феррис

Эта книга дает простой, динамичный и по-французски шикарный сценарий на 30 дней, чтобы в корни изменить свою жизнь. Автор Фиона Феррис, не понаслышке знает, что значат хандра и неудовлетворенность серыми буднями. Она изменила свою жизнь, теперь дело за вами.

"Одна привычка в неделю", Бретт Блюменталь

Эта книга подойдет для тех, у которого ни на что не хватает времени. Но именно она может стать тем ключиком, который откроет для вас дверь в другой мир. Она потребует минимум временных затрат, но зато приведет к положительному результату. Автор предлагает каждую неделю внедрять в свою жизнь по одной простой и позитивной привычке. Стоит попробовать!

"Будь лучшей версией себя", Дэн Вальдшмидт

Эта книга будет стимулировать вас развиваться. Кроме поразительно мотивирующих мыслей и побуждений к действию, в каждой главе есть реальная история о реальном человеке, который смог выйти за пределы заурядности и изменить жизнь к лучшему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги стоит прочитать осенью.


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