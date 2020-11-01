Пять книг, которые стоит прочитать каждой женщине

Нельзя устоять перед хорошей и увлекательной книгой, особенно, если нечем заняться холодным осенним вечером. Издание Adme поделилось подборкой литературных произведений, которые стоит прочитать каждой женщине.

Freepik

"Жизнь взаймы", Эрих Мария Ремарк

Трогательный и пронзительный роман, в основе которого невероятная история любви молодой женщины Лилиан, которая больна туберкулезом и автогонщика Клерфэ. С помощью этого произведения автор показывает, насколько важно ценить каждую минуту своей жизни и не откладывать все "на потом".

"Шоколад", Джоанн Харрис

Невероятно легкий и добрый роман, который рассказывает о матери и дочери, приехавших в захолустный городок Ланскне-су-Танн. Там они открывают свою кондитерскую и меняют жизнь горожан. Эта книга показывает, что в каждой женщине есть немного магия, просто нужно знать, как ее правильно использовать.

"Рассказ служанки", Маргарет Этвуд

Антиутопический роман, действие которого происходит в фантастической версии Новой Англии — жестоком кастовом обществе, где к власти пришли религиозные радикалы. В новом мире женщины не имеют права работать, читать и даже любить. Им оставлена лишь одна роль — служанки.

"Есть, молиться, любить", Элизабет Гилберт

Эта книга-путешествие, исповедь и настоящее открытие. В центре сюжета — успешная женщина Элизабет, которая после развода с мужем отправляется в другие страны, чтобы вновь обрести свободу, счастье, гармонию и в целом вкус жизни.

"Лучшее во мне", Николас Спаркс

Любовный роман, который подойдет для чтения в приятный осенний вечер. В этой книге есть все: провинциальный город, интриги, чистая и крепкая любовь, которая поддается многим испытаниям судьбы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги признаны самими страшными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!