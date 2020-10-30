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Главная Новости Досуг книги От Булгакова до Кинга: названы самые страшные книги
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От Булгакова до Кинга: названы самые страшные книги

В список попали как классические, так и современные книги

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В преддверии самого жуткого праздника года — Хэллоуина, стриминговый сервис аудиокниг Storytel представил рейтинг самых страшных произведений. Об этом сообщает издание Buro24/7.

От Булгакова до Кинга: названы самые страшные книги

Unsplash

Первое место в списке занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который был впервые опубликован в 1966 году. Это произведение без преувеличений является величайшим литературным явлением XX века. В нем затронуты вечные темы: добро и зло, любовь и предательство, истина и ложь. А цитаты и афоризмы из этой книги давно уже стали крылатыми фразами.

Также в списке самых страшных книг оказались произведения "короля ужасов" Стивена Кинга, а именно "Оно" и "Кладбище домашних животных", книга "1794" автора Никласа Натт-о-Дага, мистический роман "Аспект дьявола" Крейга Рассела, детектив "Жертва без лица" Стефана Анхема, триллер "Серебряная дорога" Стины Джексон и другие. 

Напомним, что голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино посоветовал фильм ужасов, который можно посмотреть на Хэллоуин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как побороть свои страхи или чем полезно празднование Хэллоуина.


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