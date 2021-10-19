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Пять книг Артура Конан Дойла, которые стоит прочитать

Опубликован список увлекательных романов британского писателя Артура Конана Дойла, которые стоит прочесть

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Творчество Артура Конан Дойла -  выдающегося британского писателя, не ограничивается детективными историями о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. У него есть и другие не менее талантливые произведения, которые стоит прочесть.

Пять книг Артура Конан Дойла, которые стоит прочитать

5 произведений Артура Конан Дойла (фото из открытых источников)

"Затерянный мир"

Этот научно-фантастический роман вышел в 1912 году и стал первой книгой из цикла произведений о профессоре Челленджере. Произведение считается одним из шедевров научной фантастики, оно переведено на все основные языки мира. Среди достоинств романа критики отмечают динамичный сюжет, ярких персонажей, мягкий юмор.

"Маракотова бездна"

Роман написан в 1927-1929 годах, но опубликован отдельным изданием в 1929 году. В книге рассказывается об экспедиции профессора Маракота, который со своими коллегами опускается с помощью аппарата типа батисферы в глубоководную впадину Атлантического океана. Там им открывается затонувший город, населенный потомками атлантов.

"Тайна Клумбера"

Роман был впервые опубликован в 1889 году. Это одно из самых необычных произведений автора, рассказывающее историю "посмертной жизни" трех мстительных буддистских монахов. Роман стал первым свидетельством интереса автора к паранормальным явлениям.

"Белый отряд"

Исторический роман, впервые опубликованный издательством в 1891 году. Действие романа, повествующего о приключениях главного героя и английских лучников, происходит в середине XIV века (1366-1367) в Англии, Франции и Испании — в разгар Столетней войны. В центре сюжета — Пиренейский поход Эдуарда Черного Принца.

"Родни Стоун"

Увлекательный исторический роман, впервые опубликованный в 1896 году. Сюжет произведения разворачивается в Англии начала XIX века. Книга представляет собой воспоминания пожилого моряка Родни Стоуна о своём детстве и юности. Это одно из первых произведений мировой литературы, посвященных миру спорта, в частности боксу.

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Источник: https://buklya.com/top-11-interesnyx-knig-artura-konan-dojlya.html
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