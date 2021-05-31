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Пять романов Эриха Марии Ремарка, которые стоит прочесть

Опубликован список самых лучших романов немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, которые стоит прочесть

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Эрих Мария Ремарк – самый известный немецкий прозаик ХХ века, романтик, представитель писателей "потерянного поколения", чьи романы захватывают дух и заставляют задуматься о многих аспектах жизни. Представляем подборку его самых известных произведений.

Пять романов Эриха Марии Ремарка, которые стоит прочесть

романы Эриха Марии Ремарка / Фото: Pexels

"На Западном фронте без перемен"

Это знаменитый антивоенный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, вышедший в 1929 году. Повествует о пережитом и увиденном на Западном фронте Первой мировой войны молодым солдатом Паулем Боймером и его товарищами.

 "Три товарища"

Роман "Три товарища" увидел свет в 1938 году. Издательская аннотация преподносила его как "эпос товарищества и одновременно роман о любви, полный редкой проникновенности и силы". В нем рассказывается о судьбах трех друзей во время мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Главным героям помогают справиться с тяготами жизни дружба и любовь, юмор и терпимость, которые противопоставлены лжи, лицемерию, подлости и цинизму.

"Триумфальная арка"

Роман впервые опубликованный в США в 1945 году. В нем Ремарк рассказывает о жизни талантливого немецкого хирурга, вынужденного эмигрировать во Францию. Сюжет разворачивается накануне войны, и Ремарку удается очень точно и очень тонко передать ощущение неотвратимо надвигающейся беды. 

"Жизнь взаймы"

Пронзительно трогательный роман, поражающий своей глубиной, был опубликован в 1959 году. Его отличительной особенностью является почти полное отсутствие какого бы то ни было политического контекста и концентрация на психологической составляющей. В "фокусе" романа — любовь автогонщика Клерфэ и молодой женщины Лилиан, которая больна туберкулезом. 

"Ночь в Лиссабоне"

Предпоследний роман писателя, вышедший в свет отдельным изданием в 1962 году. Произведение написано от лица эмигранта, спасающегося от нацистов. Попытки выбраться из Европы приводят его в Лиссабон, откуда он вместе со своей спутницей надеется уплыть на пароходе в Америку.

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Источник: https://novostiliteratury.ru/2020/09/literaturnyj-kalendar/top-5-luchshix-romanov-erixa-marii-remarka/
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