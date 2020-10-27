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«Он потряс меня»: Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин

Это фильм довольно старый — 1974 года

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы ищете, что посмотреть на Хэллоуин, который отмечают в ночь на 1 ноября, тогда воспользуйтесь советом голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино. Знаменитость порекомендовал для просмотра ужастик "Дьявол отсчитал пять". Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

«Он потряс меня»: Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин

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Несмотря на то, что кинокартина довольно старая — 1974 года, Квентин Тарантино посмотрел ее совсем недавно и был поражен великолепной игрой актеров.  

"Фильм довольно безумный, но это и делает его отличным. Он потряс меня", — признался известный кинорежиссер.

"Дьявол отсчитал пять" — фильм для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки.  Сюжет киноленты закручен вокруг пяти детей, которым удалось сбежать из психиатрической больницы. Они проникают в резиденцию одного криминального авторитета и вскоре превращают ее в свою площадку для жестоких игр.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители потокового сервиса Tubi провели исследование и выяснили, какие культовые хорроры предпочитают смотреть зрители в самый жуткий праздник года — Хэллоуин. 


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