«Он потряс меня»: Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин

Если вы ищете, что посмотреть на Хэллоуин, который отмечают в ночь на 1 ноября, тогда воспользуйтесь советом голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино. Знаменитость порекомендовал для просмотра ужастик "Дьявол отсчитал пять". Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

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Несмотря на то, что кинокартина довольно старая — 1974 года, Квентин Тарантино посмотрел ее совсем недавно и был поражен великолепной игрой актеров.

"Фильм довольно безумный, но это и делает его отличным. Он потряс меня", — признался известный кинорежиссер.

"Дьявол отсчитал пять" — фильм для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки. Сюжет киноленты закручен вокруг пяти детей, которым удалось сбежать из психиатрической больницы. Они проникают в резиденцию одного криминального авторитета и вскоре превращают ее в свою площадку для жестоких игр.

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