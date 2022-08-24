Какие книги читать в День Независимости? Жадан, Забужко, Андрухович

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Slava Kot
Когда нам тяжело и мы хотим уйти от реального мира на помощь приходит книга. Так и сейчас, для того чтобы справиться с жестокой и жуткой реальностью, в которую вовлекла Российская Федерация Украину, мы хотим улучшить свое ментальное состояние. В помощь этому может прийти украинская книга.
Украинские книги ко Дню Независимости. Фото из открытых источников
Исполнительный продюсер Радио Культуры Ирина Славинская предложила 3 украинские книги, которые полезно начать прочитать ко Дню Независимости.
Первой книгой Ирина Славинская предлагает "Польові дослідження з українського сексу" авторства Оксаны Забужко. Продюсер рассказывает, чем эта книга сможет заставить вас думать об украинской независимости.
Следующей книгой журналистка советует "Московіаду" Юрия Андруховича. Книга не велика по объему и ее можно спокойно прочесть за один вечер.
Третьей книгой для чтения ко Дню Независимости Ирина Славинская рекомендует "Ворошиловград" Сергея Жадана.
Ранее на портале "Комментарии" мы советовали ТОП 5 фильмов, которые можно посмотреть ко Дню Независимости Украины.
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