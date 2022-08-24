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Какие книги читать в День Независимости? Жадан, Забужко, Андрухович

Украинская литература с самого своего зарождения влияла на формирование украинской идентичности, так каких авторов читать нам сейчас для того, чтобы понять кто такие украинцы?

сегодня, 16:05
Автор:

Slava Kot
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Когда нам тяжело и мы хотим уйти от реального мира на помощь приходит книга. Так и сейчас, для того чтобы справиться с жестокой и жуткой реальностью, в которую вовлекла Российская Федерация Украину, мы хотим улучшить свое ментальное состояние. В помощь этому может прийти украинская книга.

Какие книги читать в День Независимости? Жадан, Забужко, Андрухович

Украинские книги ко Дню Независимости. Фото из открытых источников

Исполнительный продюсер Радио Культуры Ирина Славинская предложила 3 украинские книги, которые полезно начать прочитать ко Дню Независимости.

Первой книгой Ирина Славинская предлагает "Польові дослідження з українського сексу" авторства Оксаны Забужко. Продюсер рассказывает, чем эта книга сможет заставить вас думать об украинской независимости.

Эта книга на самом деле совсем не о сексе, вернее о сексе в ней есть, но это не главная сюжетная линия. Это история о том, как образ женского тела и образ женской эмансипации, раскрепощения может служить своеобразной метафорой для того, чтобы можно было говорить об украинской независимости, об украинском языке, об украинском колониальном опыте и о выходе в более самостоятельное плавание с лучшим осознанием как страна. – рассказывает Ирина Славинская.

Следующей книгой журналистка советует "Московіаду" Юрия Андруховича. Книга не велика по объему и ее можно спокойно прочесть за один вечер.

Это повесть о том, как герой уезжает из Москвы. Но сначала он бродит в этой Москве, теряется в подземных переходах, встречает разных причудливых героев и КГБешника. Роман показывает страшную, серую и неприятную подземную Москву, из которой хочется поскорее уехать. – отмечает продюсер.

Третьей книгой для чтения ко Дню Независимости Ирина Славинская рекомендует "Ворошиловград" Сергея Жадана.

В книге есть яркая линия главного героя, который вне политики и не лезет в большие дела, но вдруг понимает, что нужно защищать свое. – говорит Ирина Славинская.


Ранее на портале "Комментарии" мы советовали ТОП 5 фильмов, которые можно посмотреть ко Дню Независимости Украины.





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