kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.11.2020

BTC/USD

18725.56

ETH/USD

517.67

LTC/USD

83.71

НБУ 21.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг книги Лучшие книги этого года по версии Amazon
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучшие книги этого года по версии Amazon

У вас появилась прекрасная возможность пополнить свою библиотеку

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Для всех книгоманов есть приятная новость – американская компания Amazon назвала лучшие книги уходящего года. Книжный отдел сайта определил среди множества романов и научных бестселлеров лучшие, по их мнению, работы. Посмотрев на этот список, можно понять, что больше всего интересует людей на данном этапе. Поэтому скорее готовьте себе кофе или какао, усаживайтесь в любимое кресло и готовьтесь к увлекательному досугу. 

Лучшие книги этого года по версии Amazon

Лучшие книги этого года по версии Amazon. Фото: unsplash

Бриттани Барнетт "Стук в полночь" (A Knock at Midnight: A Story of Hope, Justice, and Freedom)

Шарлотта Макконаги "Миграции" (Migrations)

С. А. Косби "Асфальтовая пустошь" (Blacktop Wasteland)

Кристи Тейт "Группа: как один терапевт и круг незнакомцев спасли мою жизнь" (Group: How One Therapist and a Circle of Strangers Saved My Life)

Брит Беннетт "Исчезающая половина" (The Vanishing Half)

Аша Лемми "Пятьдесят слов дождя" (Fifty Words for Rain)

Изабель Вилкерсон "Каста: истоки нашего недовольства" (Книжный клуб Опры) (Caste (Oprah's Book Club): The Origins of Our Discontents)

Аби Даре "Девушка с громким голосом" (The Girl with the Louding Voice)

Брайан Вашингтон "Мемориал" (Memorial)

Роберт Колкер "Скрытая дорога в долину: в умах американской семьи" (Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family)

Но это далеко не весь список, поэтому переходите по ссылке, чтобы ничего не пропустить.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чему нас учит чтение. Искать новую захватывающую литературу, а потом наслаждаться каждой новой страницей – это не только безумно интересно, но еще и продуктивно. И, если к прочтению книги подойти со всей ответственностью, то можно выработать в себе пару хороших привычек.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.amazon.com/b/ref=s9_acss_bw_cg_BOTY2020_1b1_w?node=17296221011&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=B52K62M2RRG58GABM2DJ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=727490dc-522d-4c08-9847-c9a26ccecd2b&pf_rd_i=17276804011
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ