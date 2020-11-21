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Любовь Блажко
Для всех книгоманов есть приятная новость – американская компания Amazon назвала лучшие книги уходящего года. Книжный отдел сайта определил среди множества романов и научных бестселлеров лучшие, по их мнению, работы. Посмотрев на этот список, можно понять, что больше всего интересует людей на данном этапе. Поэтому скорее готовьте себе кофе или какао, усаживайтесь в любимое кресло и готовьтесь к увлекательному досугу.
Лучшие книги этого года по версии Amazon. Фото: unsplash
• Бриттани Барнетт "Стук в полночь" (A Knock at Midnight: A Story of Hope, Justice, and Freedom)
• Шарлотта Макконаги "Миграции" (Migrations)
• С. А. Косби "Асфальтовая пустошь" (Blacktop Wasteland)
• Кристи Тейт "Группа: как один терапевт и круг незнакомцев спасли мою жизнь" (Group: How One Therapist and a Circle of Strangers Saved My Life)
• Брит Беннетт "Исчезающая половина" (The Vanishing Half)
• Аша Лемми "Пятьдесят слов дождя" (Fifty Words for Rain)
• Изабель Вилкерсон "Каста: истоки нашего недовольства" (Книжный клуб Опры) (Caste (Oprah's Book Club): The Origins of Our Discontents)
• Аби Даре "Девушка с громким голосом" (The Girl with the Louding Voice)
• Брайан Вашингтон "Мемориал" (Memorial)
• Роберт Колкер "Скрытая дорога в долину: в умах американской семьи" (Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family)
Но это далеко не весь список, поэтому переходите по ссылке, чтобы ничего не пропустить.
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