Для всех книгоманов есть приятная новость – американская компания Amazon назвала лучшие книги уходящего года. Книжный отдел сайта определил среди множества романов и научных бестселлеров лучшие, по их мнению, работы. Посмотрев на этот список, можно понять, что больше всего интересует людей на данном этапе. Поэтому скорее готовьте себе кофе или какао, усаживайтесь в любимое кресло и готовьтесь к увлекательному досугу.

Лучшие книги этого года по версии Amazon. Фото: unsplash

• Бриттани Барнетт "Стук в полночь" (A Knock at Midnight: A Story of Hope, Justice, and Freedom)

• Шарлотта Макконаги "Миграции" (Migrations)

• С. А. Косби "Асфальтовая пустошь" (Blacktop Wasteland)

• Кристи Тейт "Группа: как один терапевт и круг незнакомцев спасли мою жизнь" (Group: How One Therapist and a Circle of Strangers Saved My Life)

• Брит Беннетт "Исчезающая половина" (The Vanishing Half)

• Аша Лемми "Пятьдесят слов дождя" (Fifty Words for Rain)

• Изабель Вилкерсон "Каста: истоки нашего недовольства" (Книжный клуб Опры) (Caste (Oprah's Book Club): The Origins of Our Discontents)

• Аби Даре "Девушка с громким голосом" (The Girl with the Louding Voice)

• Брайан Вашингтон "Мемориал" (Memorial)

• Роберт Колкер "Скрытая дорога в долину: в умах американской семьи" (Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family)

Но это далеко не весь список, поэтому переходите по ссылке, чтобы ничего не пропустить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чему нас учит чтение. Искать новую захватывающую литературу, а потом наслаждаться каждой новой страницей – это не только безумно интересно, но еще и продуктивно. И, если к прочтению книги подойти со всей ответственностью, то можно выработать в себе пару хороших привычек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!