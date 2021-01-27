Издательство «Масави» презентовало детские книги о подвигах легендарного Геракла

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Таисия Ерохина
Издательский дом
"Масави", который ранее представил детскую книгу о героине
древнегреческой мифологии "Аталанта", презентовал новую серию книг
"12 подвигов Геракла". Об этом сообщается на странице издательства в Instagram.
ИД Масави выпустил в продажу три новых детских книги. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
В продажу
поступили сразу три новинки, повествующие о подвигах легендарного
древнегреческого героя. Геракл – один из самых смелых и сильных людей того
времени, прошедший нелегкий путь. Герою пришлось служить коварному царю
Еврисфею и преодолеть много испытаний, чтобы совершить 12 знаменитых подвигов.
Но Геракл блестяще смог одолеть все препятствия, стать богом и начать жить на Олимпе!
В трех частях этой серии книг юный читатель сможет узнать о всех 12 подвигах Геракла. Так, детское воображение захватит история о блестящем сражении Геракла с Лернейской гидрой – жутким чудовищем с телом змеи и девятью головами дракона. А еще родители вместе с детворой узнают подробности знаменитого подвига Геракла, в ходе которого герою удалось всего за один день вычистить авгиевы конюшни от скопившегося за многие годы навоза. Не менее удивительна история о храброй победе Геракла над быками великана Гериона, которую также поведает наша книга. Кроме того, детские книги издательства "Масави" порадуют вас яркими и красочными иллюстрациями, которые буквально оживят перед глазами невероятные события из жизни древнегреческого героя Геракла.
Книги представлены на украинском и русском языках. По вопросам покупки можно обращаться в директ издательского дома "Масави" на его странице в Instagram. Кроме того, на ресурсе Amazon есть возможность приобрести первую, вторую и третью часть из серии "12 подвигов Геракла" ИД "Масави" на английском языке.
Напомним, психологи пояснили, как правильно мотивировать детей. Оказалось, что "переговоры" один-на-один имеют решающее значение для создания внутренней мотивации у ребенка.
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