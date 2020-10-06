ИД "Масави" представил книгу для детей "Аталанта"

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Владимир Лавский
Издательский дом "Масави" на своей странице в Инстаграме представил детскую книгу "Аталанта", которую уже можно купить в Интернете.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Ни для кого не секрет, что даже в наше время лучшим подарком для детей остается книга. Тем более, если она качественно напечатана и оформлена.
В эпоху тотального преимущества гаджетов над бумажными носителями информации книга о путешествиях Аталанты заставит ребенка отдохнуть от экранов и включить фантазию на полную катушку. Что очень важно, текста в ней не так и много, зато сюжетная линия эффектно отображена с помощью иллюстраций.
Аталанта — героиня древнегреческой мифологии, которая считалась одной из лучших охотниц своего времени. Ее жизнь — отдельная глава в истории мифологии, поэтому полезно будет узнать о ней больше.
После "Аталанты" следующим проектом, который вот-вот поступит в продажу, станет "12 подвигов Геракла". Мифы Древней Греции — одна из любимых тем людей старшего поколения, не дайте ребенку пройти мимо такой важной части европейской культуры.
Вашему вниманию презентация "Аталанты". По вопросам покупки можно напрямую писать в директ издательского дома "Масави".
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