Издательство «Масави» дарит серию детских книг: условия розыгрыша

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Таисия Ерохина
Издательство "Масави"
проводит розыгрыш серии книг для детей о подвигах легендарного древнегреческого
героя Геракла. Об этом говорится в сообщении на странице издательского дома "Масави"
в Facebook.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Есть уникальная
возможность: купив одну книгу "Аталанта" от ИД Масави, можно выиграть целую
серию книг "12 подвигов Геракла".
Как сообщает ИД "Масави",
условия конкурса максимально просты. Нужно сделать все два шага:
-
купить книгу "Аталанта",
-
поставить лайк публикации о начале розыгрыша на странице издательства в Facebook.
Отметим, что
розыгрыш продлится в период с 22 февраля по 7 марта 2021 года. Успейте принять
участие!
Как сообщил
организатор конкурса, победитель будет определяться рандомно.
Добавим, что в
эпоху тотального преимущества гаджетов над бумажными носителями информации книга
о путешествиях "Аталанты" позволит ребенку отдохнуть от экранов и включить
фантазию на полную катушку. Что очень важно, текста в ней не так и много, зато
сюжетная линия эффектно отображена с помощью иллюстраций. Аталанта — героиня
древнегреческой мифологии, которая считалась одной из лучших охотниц своего
времени. Ее жизнь — отдельная глава в истории мифологии, поэтому полезно будет
узнать о ней больше.
Тогда как главный
приз – это серия книг, повествующая о подвигах легендарного древнегреческого героя.
Геракл – один из самых смелых и сильных людей того времени, прошедший нелегкий
путь. Герою пришлось служить коварному царю Еврисфею и преодолеть много
испытаний, чтобы совершить 12 знаменитых подвигов. Но Геракл блестяще смог
одолеть все препятствия, стать богом и начать жить на Олимпе!
Детские книги издательства "Масави" порадуют вас красочными иллюстрациями, которые буквально оживят перед глазами невероятные события из жизни древнегреческого героя Геракла.
Для справки. ИД "Масави" — издательский дом, который специализируется на выпуске товаров для детей в возрасте от одного месяца до 10 лет.
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