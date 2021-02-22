Издательство «Масави» дарит серию детских книг: условия розыгрыша

Издательство "Масави" проводит розыгрыш серии книг для детей о подвигах легендарного древнегреческого героя Геракла. Об этом говорится в сообщении на странице издательского дома "Масави" в Facebook.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Есть уникальная возможность: купив одну книгу "Аталанта" от ИД Масави, можно выиграть целую серию книг "12 подвигов Геракла".

Как сообщает ИД "Масави", условия конкурса максимально просты. Нужно сделать все два шага:

- купить книгу "Аталанта",

- поставить лайк публикации о начале розыгрыша на странице издательства в Facebook.

Отметим, что розыгрыш продлится в период с 22 февраля по 7 марта 2021 года. Успейте принять участие!

Как сообщил организатор конкурса, победитель будет определяться рандомно.

Добавим, что в эпоху тотального преимущества гаджетов над бумажными носителями информации книга о путешествиях "Аталанты" позволит ребенку отдохнуть от экранов и включить фантазию на полную катушку. Что очень важно, текста в ней не так и много, зато сюжетная линия эффектно отображена с помощью иллюстраций. Аталанта — героиня древнегреческой мифологии, которая считалась одной из лучших охотниц своего времени. Ее жизнь — отдельная глава в истории мифологии, поэтому полезно будет узнать о ней больше.

Тогда как главный приз – это серия книг, повествующая о подвигах легендарного древнегреческого героя. Геракл – один из самых смелых и сильных людей того времени, прошедший нелегкий путь. Герою пришлось служить коварному царю Еврисфею и преодолеть много испытаний, чтобы совершить 12 знаменитых подвигов. Но Геракл блестяще смог одолеть все препятствия, стать богом и начать жить на Олимпе!

Детские книги издательства "Масави" порадуют вас красочными иллюстрациями, которые буквально оживят перед глазами невероятные события из жизни древнегреческого героя Геракла.

Для справки. ИД "Масави" — издательский дом, который специализируется на выпуске товаров для детей в возрасте от одного месяца до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!