Что почитать: ТОП-5 жутких рассказов Эдгара По

Если не знаете, как скоротать осенний прохладный вечер, представляем вам подборку жутких рассказов Эдгара Аллана По — американского писателя, создателя формы классического детектива и жанра психологической прозы.

Что почитать на Хэллоуин (фото из открытых источников)

"Убийство на улице Морг"

Этот рассказ принято считать первым детективным произведением в истории литературы. В книге Огюст Дюпен, молодой человек, обладающий незаурядными аналитическими способностями, расследует жестокое и загадочное убийство двух женщин, совершенное в Париже, в доме на улице Морг.

"Морелла"

Рассказ Эдгара Аллана По 1835 года, основная тема которого — переселение души и идентичность человеческой личности. Произведение "Морелла" посвящено любви и привязанности, но совсем не в той форме, которую представляешь, когда слышишь эти слова.

"Падение дома Ашеров"

Один из знаковых произведений литературы. В основу сюжета готического произведения легла трагическая история древнего рода Ашеров, которому было суждено навеки исчезнуть, так и не дав жизнеспособную ветвь.

"Маска Красной смерти"

История повествует о принце Просперо, который, чтобы избежать чумы под названием Красная Смерть, заперся с царедворцами в своем замке. Пока люди умирали от чумы, Просперо устроил маскарад в семи залах, раскрашенных в разные цвета. Но удастся ли ему сбежать?

"Береника"

Это рассказ о человеке, помешанном на зубах своей невесты, впавшей в летаргический сон. Он решил во что бы то ни стало завладеть прекрасными зубами. Рассказ потряс современников жестокостью антуража. Позднее Эдгар По опубликовал немного отредактированный вариант рассказа.

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