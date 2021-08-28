Что почитать: ТОП-5 захватывающих книг-триллеров

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Светлана Шкурупий
Если не знаете, какой триллер прочесть, тогда мы подготовили подборку интересных книг этого жанра, которые заинтригуют своим сюжетом и заставят вас листать страницы всю ночь, не отрываясь.
ТОП-5 захватывающих книг-триллеров (фото из открытых источников)
"Нож", Ю. Несбе
Главного героя книги Харри Холе обвиняют в убийстве близкого человека, но он ничего не может сказать в свое оправдание, поскольку события прошлых нескольких дней просто вылетели у него из головы. Инспектору предстоит снять из себя все подозрения и раскрыть настоящего убийцу.
"Тайная история", Д. Тартт
Это перевернутая детективная история, рассказанная одним из шести студентов, Ричардом Пэйпеном, который спустя годы размышляет о ситуации, приведшей к убийству их друга.
"Никто не узнает", К.Р. Миллер
Книга относится к психологическому жанру, но читается как захватывающее художественное произведение. В нем главная героиня знакомится в школе с новой девочкой Кимберли Миллер, которая стает ее лучшей подругой. Но со временем, она понимает, что совершенно ничего не знает о Кимберли. А придя к ней в гости узнает, что в этом доме такая девочка никогда не жила.
"Каштановый человечек", С. Свейструп
Действия книги разворачиваются в Копенгагене, где находят труп молодой женщины, а рядом с ним — детскую поделку в виде каштанового человечка. На игрушке обнаруживают отпечатки пальцев пропавшей девочки, которую год как считают убитой, а человек, признавшийся в злодеянии, сидит в тюрьме… Что это – случайность или чей-то хитроумный и жуткий расчет?
"Блэкаут" М. Эльсберг
Эта книга считается одним из самых ярких произведений среди изданий, вышедших за последние 10 лет. В ней рассказывается о том, как по всей Европе неожиданно пропало электричество — и жизнь людей буквально замерла. Всего за неделю просвещенное население начинает забывать навыки цивилизованного поведения и впадает в панику.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги нужно прочитать каждой женщине.
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