Что почитать из фантастики: книжные новинки апреля 2021

Для любителей фантастики и фэнтези есть хорошая новость — в этом месяце выйдет много интересных книжных новинок, которые завлекут своим сюжетом, помогут вам отвлечься и скоротать вечера. Что это за новинки?

Что почитать в апреле 2021 (фото из открытых источников)

"Дни, полные любви и смерти. Лучшее", Р. А. Лафферти

Рассказы этого современного классика переводятся по журналах и антологиях еще с 1960-х годов, но книгой публикуются впервые. Главные герои рассказов Лафферти способны творить удивительные вещи: спрятать целую долину в полутораметровой канаве, сорвать планы Карла Великого, прокатиться через галактику в консервной банке и даже выиграть пари у Бога.

Ребекка Куанг "Пылающий бог"

В этом месяце выйдет роман "Пылающий бог" — финальная книга трилогии "Опиумная война", ставшая одной из ярчайших открытий в фэнтези за последние годы. Главная героиня Рин находит последнюю надежду в самом народе, не полагаясь уже на коалицию и мнимых союзников. Тем временем голос божественного Феникса давно побуждает ее сжечь все вокруг…

Адам Нэвилл "Под неусыпным надзором"

В этом мистическом детективе пойдет речь о писателе Себастьяне Логане, который уезжает в уединенное место, чтобы побыть в тишине и покое. Но не тут-то было. Мужчина встречает своего старого приятеля и становится жертвой загадочного заговора, который грозит разрушить всю его устоявшуюся жизнь.

Хэзер Уэббер "Полночь в кафе "Черный дрозд""

Произведение представляет собой смесь магического реализма, романтики и уютного очарования маленького городка. Главная героиня Анна-Кейт приезжает в город Уиклоу, потому что там ее ждет наследство — кафе "Черный дрозд", с которым у жителей города и туристов много воспоминаний. Но девушка намерена продать заведение и вернутся в Бостон. Однако, в какой-то момент все меняется…

Джонатан Симс "Тринадцать этажей"

Это мистический роман об одном из самых необычных "домов с привидениями". Жилой комплекс Баньян-Корт, построенный таинственным миллиардером Тобиасом Феллом, считается одним из самых странных лондонских зданий. И в годовщину его строительства миллиардер-отшельник внезапно приглашает на званый обед двенадцать человек. Какова его цель? Что их связывает?

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