5 книг, чтобы прокачать свой IQ в короткие сроки

"Комментарии" собрали несколько книг, которые позволят в короткие сроки улучшить вашу способность мыслить.





"Думай как фрик" (Стивен Д. Левитт и Стивен Дж. Дубнер)



Часто нужно изменить точку зрения, способ мышления или принятия решений. В книге подробно описывается протекание мыслительных процессов в группе. Авторы предлагают способ дифференцироваться от социальных ярлыков, используя несколько очень необычных подходов при оценке явлений.





"Сборник пазлов Шерлока Холмса" (Джон Ватсон)

Игровая книга с загадками и головоломками.





"Ты — не твой мозг" (Джеффри Шварц)

Большинству из нас необходимо мыслить более дисциплинированно, чтобы быть эффективнее Эта книга учит контролю своего разума, "управлению импульсами", которые влияют на продуктивность.





"Думай медленно, решай быстро" (Дэн Канеман)

Сегодняшний успех во многом зависит от правильного мышления в бизнесе. Эта книга учит мыслить методично и быстро, манипулируя самим процессом мышления.





"Тренируй свой мозг" (Терри Хорн и Саймон Вуттон)

Практические упражнения, головоломки, игры и тесты помогут развить интеллект.

Ранее "Комментарии" писали, что в Пуэрто-Рико рухнул самый большой радиотелескоп в мире.





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