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Любовь Блажко
Искать новую захватывающую литературу, а потом наслаждаться каждой новой страницей – это не только безумно интересно, но еще и продуктивно. И, если к прочтению книги подойти со всей ответственностью, то можно выработать в себе пару хороших привычек. Об этом пишет издание lemonade.
Чему нас учит чтение: 5 полезных привычек. Фото: unsplash.
Книги – это возможность постоянно совершенствовать свои знания. Почти все художественные произведения, кроме однодневных романов, обогащают нашу речь и углубляют наши познания.
Литература помогает нам побороть страх одиночества. Это может слегка удивить, но факт остается фактом. Потому что в процессе чтения, человек находится в одиночестве, развивая в себе привычку комфортного пребывания наедине с самим собой.
Книга – лучший стимулятор для умственных способностей. Известный американский предприниматель Уоррен Баффетт читал по 500 страниц каждый день. Он был уверен в том, что именно так формируются знания. Простое занятие, на которое может найти время абсолютно любой человек, далеко не каждому под силу, говорил Баффет.
Литература учит нас перенимать опыт и мудрость. Ведь очень часто мы можем не воспринять всерьез советы своих близких, но книги в этом плане срабатывают гораздо эффективней. Прочитав историю определенного героя до самого конца, читатель вместе с ним перенимает опыт и силу, которые заложены в сюжете.
Чтение развивает концентрацию. Когда вы поглощены процессом, то обращаете внимание на все детали, чтобы ничего не упустить. Именно это и позволяет быть терпеливее и спокойнее, что не может не пригодиться в жизни.
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