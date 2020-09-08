Искать новую захватывающую литературу, а потом наслаждаться каждой новой страницей – это не только безумно интересно, но еще и продуктивно. И, если к прочтению книги подойти со всей ответственностью, то можно выработать в себе пару хороших привычек. Об этом пишет издание lemonade.

Чему нас учит чтение: 5 полезных привычек. Фото: unsplash.

Книги – это возможность постоянно совершенствовать свои знания. Почти все художественные произведения, кроме однодневных романов, обогащают нашу речь и углубляют наши познания.

Литература помогает нам побороть страх одиночества. Это может слегка удивить, но факт остается фактом. Потому что в процессе чтения, человек находится в одиночестве, развивая в себе привычку комфортного пребывания наедине с самим собой.

Книга – лучший стимулятор для умственных способностей. Известный американский предприниматель Уоррен Баффетт читал по 500 страниц каждый день. Он был уверен в том, что именно так формируются знания. Простое занятие, на которое может найти время абсолютно любой человек, далеко не каждому под силу, говорил Баффет.

Литература учит нас перенимать опыт и мудрость. Ведь очень часто мы можем не воспринять всерьез советы своих близких, но книги в этом плане срабатывают гораздо эффективней. Прочитав историю определенного героя до самого конца, читатель вместе с ним перенимает опыт и силу, которые заложены в сюжете.

Чтение развивает концентрацию. Когда вы поглощены процессом, то обращаете внимание на все детали, чтобы ничего не упустить. Именно это и позволяет быть терпеливее и спокойнее, что не может не пригодиться в жизни.





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