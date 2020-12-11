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Главная Новости Досуг книги Билл Гейтс посоветовал 5 книг на конец «паршивого» 2020 года
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Билл Гейтс посоветовал 5 книг на конец «паршивого» 2020 года

В подборке есть книги о научных инновациях и шпионах

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс поделился подборкой книг, которые он прочитал в 2020 году. Каждое произведение, по его мнению, очень увлекательное и затрагивает важные темы.

Билл Гейтс посоветовал 5 книг на конец «паршивого» 2020 года

Подборка книг от Билла Гейтса (фото из открытого источника)

Миллиардер Билл Гейтс рассказал о пяти книгах, которые он советует прочитать под конец "паршивого" 2020 года, чтобы проводить его на хорошей ноте. В подборке оказались следующие произведения:

"Новый Джим Кроу: массовое заключение в эпоху расовой слепоты", Мишель Александр

В этой книге обсуждаются расовые вопросы, характерные для афроамериканских мужчин и массовые лишения свободы в Соединенных Штатах. Автор представляет исследование американской тюремной системы, из-за которой темнокожие на всю жизнь оказываются за решеткой без базовых гражданских и человеческих прав. Билл Гейтс отметил, что книга помогла ему больше осознать эту проблему.

"Шпион и предатель: величайшая шпионская история холодной войны" Бена Макинтайра

В произведении рассказывается история Олега Гордиевского — бывшего полковника КГБ СССР, который параллельно работал на британскую разведку и бежал в Великобританию в 1985 году. Автор раскрывает детали шпионских игр, которые СССР вел с Британией и США, а также жизнь двойного агента. Миллиардер подчеркнул, что эта книга показалась ему очень увлекательной, в духе шпионских романов. 

"Великолепное и мерзкое: сага о Черчилле, семье и неповиновении во время Блица" Эрика Ларсона 

В этом книге рассказывается о бомбардировках Великобритании немецкой авиацией в 1940-1941 годах, когда люди каждую ночь прятались в подвалах, спасаясь от взрывов. Билл Гейтс отметил, что страх тех людей был гораздо серьезнее, чем тот, с которым мы столкнулись во время пандемии COVID-19, но все равно он кажется знакомым. 

"Диапазон. Как универсалы выигрывают в мире специализаций" Дэвида Эпштейна

Это литературное произведение вошло в список лучших книг 2019 года по версии The Oprah Magazine. В нем автор пытается объяснить, насколько полезно для человека разностороннее развитие перед погружением в конкретную сферу. Основатель Microsoft говорит, что книгу обязательно стоит прочитать специалистам широкого профиля, которые чувствуют себя в тени своих коллег.

"Дыхание от соли: смертельное генетическое заболевание, новая эра в науке и пациенты и семьи, изменившие медицину" Биджала Триведи

В этой книге идет речь о жизнях пациентов, страдающих муковисцидозом — системным наследственным заболеванием, которое поражает железы внешней секреции и нарушает функции органов дыхания. Билл Гейтс отметил, что сюжет этой книги важен для него. Он знает такие семьи и то, что им помогли новые лекарства, которые описывает автор. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги основаны на реальных событиях. 


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